Grécko odmieta ďalšie úsporné opatrenia

Hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopoulos vo štvrtok vyhlásil, že nijaké ďalšie šetrenie by sa nemalo na grécky ľud uvaliť. Dodal pritom, že kľúčové pre dosiahnutie dohody je to, aby sa Medzinárodný menový fond a nemecké ministerstvo financií „vrátili do reality“.

Grécko sa už niekoľko mesiacov usiluje uzavrieť rokovania so svojimi veriteľmi v otázke škrtov vo výdavkoch a reforiem, ktoré sa od krajiny požadujú ako súčasť tretieho programu núdzovej pomoci. Atény dúfajú, že dohodu dosiahnu pred pondelkovou schôdzkou ministrov financií eurozóny. Bez dohody Grécko nemôže dostať ďalšiu časť financií zo záchranných úverov.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici v stredu uviedol, že Grécko „potrebuje vidieť svetlo na konci tunela úsporných opatrení“. Dohoda medzi Gréckom a jeho veriteľmi by nielen uvoľnila nové núdzové pôžičky, ale umožnila by krajinu zaradiť do programu nákupov dlhopisov Európskou centrálnou bankou. To by znížilo náklady Atén na požičiavanie si a uľahčilo by krajine návrat na dlhopisové trhy.