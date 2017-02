Kúp si americkú káru. Automobilové odbory v USA chystajú kampaň

Povedal to vo štvrtok novinárom šéf UAW Dennis Williams. Odbory využívajú ochranársky trend nastolený prezidentom Donaldom Trumpom.

Ten po svojom nástupe varoval americké aj ďalšie automobilky pred tým, aby na americkom trhu predávali vozidlá vyrobené v cudzine.

UAW teraz diskutuje o podobe reklamy a Williams naznačil, že by sa mohla inšpirovať úspešnými kampaňami typu „Buy American“ z minulosti. Podľa neho odbory chcú využiť súčasné „hnutie“ za návrat priemyselných pracovných miest, ktoré v minulých desaťročiach prešli do lacnejších krajín, ako je Mexiko.

Predák UAW ocenil Trumpa za to, že tlačí na americké automobilky, aby prestali dovážať svoje vozidlá do USA z Mexika, a že sľubuje prepracovať obchodnú dohodu NAFTA s Kanadou a Mexikom. Povedal, že odborári budú presviedčať ľudí, aby nekupovali auta, ktoré neboli vyrobené v USA.

„Ak to nebolo vyrobené v Amerike, nekupujte to,“ povedal Williams v detroitskej odborovej centrále. Poukázal na to, že najväčšia americká automobilka GM dováža z Mexika vozidlá Chevrolet Cruze a z Číny dováža model SUV Buick Envision. „Mohli by sa vrátiť aj bojkoty,“ citovala šéfa UAW agentúra Reuters.