Jaguar už vytvára nové pracovné miesta

S ich výrobou by sa malo začať v roku 2018 a miestni podnikatelia sa na to rozhodli pripraviť. Už dnes rozširujú svoju výrobu a plánujú vytvoriť nové pracovné miesta. Týka sa to nielen súčasných dodávateľov automobiliek, ale aj podnikov pôsobiacich v potravinárskom priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti je v Nitre aktuálne na úrovni 5,26 percenta. Bez práce je tam okolo 4 300 ľudí. Len samotný Jaguar Land Rover má spolu so subdodávateľmi vytvoriť do roku 2021 okolo 15-tisíc nových pracovných miest.

Jednou zo spoločností, ktoré sa rozhodli rozšíriť svoje kapacity, je aj firma Marel Slovakia. Táto chce zväčšiť svoj závod v Priemyselnom parku Nitra-Sever. K súčasnej výrobnej hale postaví prístavbu, zároveň plánuje aj stavebné úpravy existujúcej haly a jej vybavenia. Aktuálne pracuje vo výrobe 180 zamestnancov a ďalších 40 v administra­tíve. „Počet pracovníkov sa rozšírením navýši o 120 zamestnancov vo výrobe a desať zamestnancov v administratíve,“ píše sa vo vydanom územnom rozhodnutí. Marel Slovakia je dcérska firma islandskej spoločnosti Marel, ktorá sa špecializuje na výrobu integrovaných systémov na spracovanie mäsa, rýb a hydiny.

Expandovať bude aj Foxconn Slovakia. V existujúcich skladových priestoroch haly s plochou 2,5 tisíca štvorcových metrov vznikne nová prevádzka, ktorá rozšíri sortiment výrobkov. Vyrábať sa tam bude spotrebná elektronika v dvojzmennej prevádzke. „Pri plnej výrobe bude v prevádzke pracovať v administratíve 20–40 osôb a vo výrobe 80–120 osôb,“ píše sa v oznámení spoločnosti zverejnenom na www.enviroportal.sk. Navrhovanými stavebnými úpravami sa pôdorys súčasnej haly v Priemyselnom parku Nitra-Sever nezmení. Prestavba by sa mala skončiť v polovici tohto roka.

Rásť budú aj spracovatelia plastov a výrobcovia káblov. Galantskej plastikárskej firme Jasplastik-SK, s. r. o., ktorá pôsobí v Priemyselnom parku Nitra-Sever, schválila vláda v roku 2016 investičnú pomoc v objeme 3,9 milióna eur. V rokoch 2016 až 2018 plánuje preinvestovať 17,6 milióna eur, pričom do konca roka 2017 má vytvoriť 140 nových pracovných miest. Svoj závod v priemyselnom parku rozšíri v rámci druhej etapy investície firma ICS Slovakia, s. r. o., ktorá vyrába káble. Na výstavbu haly už bolo vydané územné rozhodnutie. Španielska spoločnosť Farguell, ktorá je zameraná na sériovú výrobu kovových výliskov pre automobilový, elektrotechnický a strojársky priemysel, rozširovala nedávno svoju výrobu a pre ďalšiu expanziu dokúpila 1,4-hektárový pozemok v priemyselnom par­ku.

Výrobu rozšírila aj spoločnosť Matador Automotive, ktorá v decembri 2016 skolaudovala novú halu lisovne v Dolných Krškanoch. Svoj závod rozširuje aj výrobca svietidiel dopravnej techniky SEC, ktorý pôsobí v priemyselnej zóne v Horných Krškanoch a avizoval zámer prijať do 70 nových zamestnancov. Výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2019.

Celkovo dodávatelia automobilového priemyslu zamestnávajú na Slovensku okolo 70-tisíc ľudí. Presná databáza všetkých dodávateľov automobilového priemyslu neexistuje, a odhadom ide o stovky až tisícky firiem. Aktuálne na Slovensku pôsobia tri veľké automobilové fabriky. V Bratislave vyrába nemecký Volkswagen, v Trnave francúzsky PSA Peugeot Citroën Slovakia a v Žiline kórejská Kia. Tieto tri automobilové závody spolu v minulom roku vyrobili viac ako jeden milión nových automobilov.