Špekulovať so silnou českou korunou je riziko

V časoch, keď ročné úrokové sadzby na termínovaných vkladoch nedosahujú ani hodnotu jedného percenta, ide o celkom slušný risk. Na druhej strane, nikto presne nevie, ako sa v najbližšom období zachová Česká národná banka a špekulácia s kurzom českej koruny môže priniesť nakoniec stratu.

Autor: SHUTTERSTOCK, Pravda, NBS

„V banke mám uložených 10-tisíc eur a rozmýšľam, či by nebolo výhodné zameniť ich do českej koruny. Na prípadnom posilnení českej koruny voči euru totiž môžem zarobiť aj pár stoviek eur. Po príchode do banky ma ale odradili vysoké poplatky,“ povedal programátor Lukáš Kováč. Za svoje úspory aktuálne dostane banke 266¤880 českých korún. Ak by sa tieto peniaze rozhodol hneď previesť na eurá, dostane len 9¤759 eur. Finančný dom totiž 1 euro vymenil za 26,6880 českých korún a následne 27,3480 českých korún vymenil za 1 euro. „Ak by som na prípadnom posilnení českej koruny zarobil 241 eur, všetky tieto peniaze nakoniec zaplatím banke za následnú zmenu českých korún na eurá. Takže nakoniec som radšej nechal peniaze na svojom nízko úročenom eurovom termínovanom vklade,“ dodal Kováč. Poplatky banke tak zhltnú zisk z posilnenia českej koruny o 2 až 3 percentá.

V roku 2013 rozhodla Česká národná banka o spustení umelého oslabovania koruny a hlavným cieľom bolo dosiahnutie inflácie na úrovni dvoch percent za rok. Slabšia česká koruna znamená vyššiu nákupnú cenu ropy a drahšie palivá. Práve pre infláciu, ktorá sa začína vracať k požadovanej úrovni dvoch percent, sa v najbližších mesiacoch počíta s uvoľnením kurzu českej koruny. Ten sa posledný rok a pol držal na úrovni 27 korún za 1 euro. „Je možné, že vývoj českej koruny po ukončení intervencií bude dosť dramatický. Na českú korunu je aktuálne obrovský tlak, investori stavili na jej posilnenie, ku ktorému zrejme aj dôjde. Keďže je však celý trh dnes orientovaný na nákup a predáva prakticky len Česká národná banka a po ukončení intervencií špekulatívni investori svoje pozície otočia, je možné, že krátkodobo nebude dostatočná protistrana, teda, že korunu nebude mať kto kupovať, a tak môže dôjsť dočasne aj k oslabeniu. Keď sa však trh upokojí, počítame s posilnením českej koruny. Veľkí investori si na túto fázu zrejme počkajú,“ povedal analytik VÚB banky Andrej Arady.

Silný tlak špekulantov na posilňovanie českej koruny spôsobil, že Česká národná banka nakúpila prvý mesiac tohto roku devízy približne v rovnakom objeme ako za celý minulý rok. V januári devízové rezervy Českej republiky vzrástli o 400 miliárd korún (14,81 miliardy eur) na 2,6 bilióna korún (96,3 miliardy eur). Vo svete má aktuálne len Švajčiarsko väčšie devízové rezervy ako susedná Česká republika. V prípade, ak veľkosť devízových rezerv prirovnáme k veľkosti HDP daného štátu.

Práve Švajčiarsko v roku 2015 nečakane ukončilo umelé oslabovanie švajčiarskeho franku, ktorý sa následne skokovo posilnil o 22 percent a následne vymazal väčšinu svojich ziskov. Obdobný vývoj môže nastať aj pri českej korune, ktorá sa môže v priebehu pár hodín posilniť zo súčasných 27 na 24 korún za 1 euro. Takýto scenár prudkého poslnenia meny je podľa analytikov málo pravdepodobný. „Predpokladáme, že Česká národná banka by mohla byť na trhu naďalej prítomná, aby tlmila skokovité posilnenie,“ uviedol Stanislav Pánis, analytik analytik J&T Banky. Ako najpravdepodobnejší scenár vidia analytici možné posilnenie českej koruny o 2 až 3 percentá.

Súčasný umelý kurz udržiava Česká národná banka masívnym nákupom devíz. Na finančných trhoch platí, že čím viac českých korún je v obehu, tým slabší je kurz voči euru, ako aj ostatným cudzím menám. Česká národná banka môže cudzie meny nakupovať v neobmedzenom objeme pre možnosť tlačenia českých korún. Jedným z hlavných rizík takejto menovej politiky je, že vysoké rezervy v objeme takmer 55 percent hrubého domáceho produktu Českej republiky začínajú lákať politikov. O použití devízových rezerv na zníženie dlhu Českej republiky dlhodobo rozpráva tamojší minister financií Andrej Babiš.

Devízové rezervy majú slúžiť hlavne na udržanie stabilného kurzu českej koruny. V prípade dnes nečakaného prudkého oslabovania meny sa práve za devízové rezervy nakupuje na finančných trhoch česká koruna. Následne znížený objem českej meny vyvolá na trhu tlak na posilnenie jej kurzu. Stabilný kurz meny je dôležitý pre fungovanie exportne orientovaných podnikov, a prípadné prudké výkyvy kurzu môžu spôsobiť až krach súkromných firiem.