K zvýšeniu penzií starodôchodcom spúšťajú pripomienkové konanie

Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Zhruba 88 tisíc penzistom má ísť suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc dôchodcom, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýšiť o pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú sumu zvýšenia dôchodku ministerstvo práce u týchto dôchodcov navrhuje vzhľadom na to, že SP chýbajú záznamy o zárobkoch ľudí spred októbra 1988.

Starobný dôchodok sa pritom bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým SP priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. "Nie všetci starodôchodcovia budú touto novelou uspokojení, to možné nie je,“ povedal v piatok minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž podľa neho nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov.

"Dnešným dňom spúšťame medzirezortné pripomienkové konanie. Sme pripravení načúvať pripomienkam, návrh môže byť doplnený,“ povedal Richter. Ocenil vládnu koalíciu za to, že sa dokázala zhodnúť na zvýšení penzií pre starodôchodcov a našla na tento krok potrebné finančné prostriedky. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur.

SP by mala penzie starodôchodcov prepočítavať desať mesiacov, teda až do 31. októbra budúceho roka. Poisťovňa pritom začne prepočet penzií od najstarších starodôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok poisťovňa prizná k 1. januáru 2018. Ak o prepočte dôchodku rozhodne napríklad v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, resp. manžela, deti a rodičov.