Východ sa sťažuje: Cítime sa byť odtrhnutí od zvyšku krajiny

Mnohí to pripisujú tomu, že tu nie je dobrá cestná infraštruktúra, že sa oba tieto regióny vyprázdňujú ľudsky i intelektuálne. Konštatoval to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók, ktorý to povedal po skončení piatkového valného zhromaždenia Košickej regionálnej komory SOPK.

Ako ďalej uviedol Mihók, vyprázdňovanie regiónu považuje za veľké riziko, lebo mladí sa potom už ťažko vracajú a reštaurovanie týchto regiónov bude veľmi problematické. Podľa jeho názoru duálne vzdelávanie je u nás stále ešte len v plienkach. "Celkovo zákon o odbornom vzdelávaní, ku ktorému patrí aj duálne vzdelávanie, je nedokonalý. Aby mohlo normálne bežať, od ministerstva školstva a ministerstva práce požadujeme novelizáciu tohto zákona,“ povedal Mihók. Dodal, že ak má byť efektívne, treba na to vytvoriť také zákony a finančné podmienky, ako sú napríklad v Rakúsku, či Nemecku, a na to musí byť politická vôľa vo vláde.

Ako uviedol novozvolený predseda Košickej regionálnej komory SOPK Ladislav Drábik, v diskusii sa hovorilo najmä o školstve, ktoré nepripravuje dostatok kvalifikovaných ľudí pre potreby priemyslu. Podnikateľov z východu Slovenska trápi nielen nedostatok zákaziek, ale aj vysoké odvodové zaťaženie, rýchlo sa meniaca legislatíva týkajúca sa podnikateľskej sféry, či vysoké náklady na energie. Doplnil, že v oblasti zákaziek poskytuje SOPK svojim členom pomoc prostredníctvom centrálneho portálu, kde sú zverejňované informácie o zahraničných zákazkách, o ktoré sa môžu uchádzať. Podľa Drábika sa urobila chyba, že Košický kraj nie je napojený na diaľničnú sieť a mnoho investorov na východ neprišlo práve preto

Podpredseda regionálnej komory Milan Dolný podotkol, že podnikatelia už aj na východe začínajú pociťovať nedostatok technicky zdatných pracovníkov, pričom školy chrlia množstvo ľudí so vzdelaním, no v praxi sa nedokážu zamestnať. Podľa neho treba zmeniť systém vzdelávania od základu. Drábik uviedol, že za posledné tri roky sa činnosť košickej regionálnej komory SOPK stabilizovala a skvalitnila, čo vidieť aj na raste členskej základne, ktorá má už takmer sto členov, pričom pred tromi rokmi ich bolo dvadsať.