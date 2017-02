Merkelová: Nemám vplyv na euro, jeho sila je skôr šitá pre Slovensko

Vo svojom prejave na bezpečnostnej konferencii v Mníchove tak v sobotu očividne reagovala na nedávne slová hlavného obchodného poradcu amerického prezidenta Donalda Trumpa Petera Navarra, podľa ktorého Nemecko využíva slabé euro na úkor Spojených štátov.

„V eurozóne teraz máme samozrejme problém s hodnotou eura,“ vyhlásila Merkelová. "Európska centrálna banka (ECB) vykonáva menovú politiku, ktorá nie je prispôsobená Nemecku, ale skôr je šitá na mieru krajinám od Portugalska po Slovinsko či Slovensko. Ak by sme stále mali marku, jej hodnota by bola celkom iste iná, než aká je v tejto chvíli hodnota eura. To je však nezávislá menová politika, na ktorú ja ako nemecká kancelárka nemám žiadny vplyv, "dodala podľa agentúry Reuters.

Navarro podľa komentárov médií svojím vyhlásením, že Nemecko využíva „silne podhodnotené“ euro na úkor USA, v podstate obvinil Berlín z manipulácie s menovým kurzom. Nemecko však nestanovuje menovú politiku v eurozóne a opakovane vyzýva ECB k sprísneniu tejto politiky.