Irán plánuje nové vrty a zvýšenie ťažby

Počas nasledujúcich piatich rokov potom chce otvoriť 500 nových ropných vrtov a dosiahnuť produkciu 4,7 milióna barelov denne. Uviedol to šéf Národnej iránskej ropnej spoločnosti (NIOC). V januári Irán oznámil, že jeho produkcia sa blíži k 3,9 miliónu barelov ropy denne.

Irán je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ktorá sa koncom novembra dohodla na obmedzení dodávok s cieľom podporiť ceny suroviny. Irán však podľa dohody môže ťažbu mierne zvýšiť oproti októbrovej úrovni.

Teherán obhajuje zvyšovanie produkcie tým, že po zrušení západných sankcií potrebuje získať späť stratený podiel na trhu, píše agentúra Reuters.

Šesťmesačná dohoda OPEC vstúpila do platnosti 1. januára. Členovia kartelu by podľa nej mali znížiť ťažbu celkovo o 1,2 milióna barelov denne. K dohode sa pripojili aj niektoré ďalšie významné ťažobné krajiny na čele s Ruskom, ktoré by mali produkciu obmedziť o ďalších 558 000 barelov den­ne.