Štvrtina starodôchodcov sa po rokoch dočká satisfakcie

Čiže konkrétne tým, ktorí odišli do penzie pred 1. januárom 2004, ale keby tak urobili až po tomto termíne, vypočítali by im v Sociálnej poisťovni podľa nových pravidiel vyšší dôchodok. Chystaná novela zákona sa teda pozitívne dotkne len zhruba 101-tisíc ľudí, hoci v skupine starodôchodcov ich do súčasnosti zostalo ešte asi 451-tisíc.

„Nie všetci starodôchodcovia budú touto novelou uspokojení, to možné nie je,“ pripustil minister práce Ján Richter (Smer). Podľa neho však takisto nie každému z nich zákon schválený za čias jeho predchodcu Ľudovíta Kaníka (vtedy DS) z dôchodku naozaj nespravodlivo ubral. Ako Richter zdôraznil, do konca roka 2003 sa pri výpočte penzií väčšmi zohľadňovala solidarita. Čiže ľuďom, ktorí pred odchodom na odpočinok zarábali menej, sa priznávali vyššie dávky, ako by zodpovedali skutočne odvedenému poistnému. Naopak, od roku 2004 sa vo vzorci na výpočet omnoho výraznejšie začala uplatňovať zásluhovosť, čiže tí, ktorí odviedli viac, dostali aj štedrejšiu penziu.

Ako je známe, v praxi to spôsobilo mnohé doslova anomálie, keď napríklad dvom ľuďom s úplne rovnakým pracovným profilom a rovnakým počtom odrobených rokov, ktorí odišli na odpočinok hoci aj s rozdielom jediného dňa, vyšiel na priznanej sume penzie rozdiel niekoľko tisíc vtedajších slovenských korún. Podobne takto mohol riaditeľ podniku získať penziu nižšiu, ako jeho sekretárka, ktorá sa stala penzistkou až po prijatí „kaníkovského“ zákona. Práve podobné krivdy má pripravovaná novela aspoň čiastočne zmierniť.

Nová právna norma rozdelí riešených starodôchodcov na dve skupiny. Starodôchodcov, ktorých penzia sa určovala podľa predpisov platných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, bude štát posudzovať individuálne. Každému dôchodok nanovo prepočíta a zmeny sa dotknú penzií priznaných v tomto období, ktoré sú nižšie ako penzie, ktoré by boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a odpracovaných rokoch podľa zákona platného od 1. januára 2004. Zvýšenie môže byť podľa rezortu práce od eura do asi 150 eur a celkovo by sa malo týkať okolo 88-tisíc seniorov.

Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na penziu pred 1. októbrom 1988, sa dôchodok znova prepočítavať nebude, ale zvýši sa o pevnú sumu 25,50 eura. Výberovým kritériom bude hodnota ich priemerného mesačného zárobku za aktívneho života najmenej na úrovni 2 333 Kčs, z ktorého sa vypočítal dôchodok pri priznaní. Ministerstvo odhaduje ich počet asi na 13-tisíc.

V tejto súvislosti sa ozývajú početné hlasy, prečo sa k náprave kaníkovskej nespravodlivosti vláda odhodlala až teraz, keď už tisíce ukrivdených zomreli. Predchádzajúce vládne garnitúry na ňu nenašli dostatok vôle. Boli tu len dve okrajové úpravy. V roku 2006, na základe novely ministerky práce Ivety Radičovej (vtedy nom. SDKÚ), ktorá vtedy vo funkcii nahradila práve Kaníka. A tiež v roku 2008, za prvej Ficovej vlády a ministerky Viery Tomanovej (Smer). V oboch prípadoch sa odstránili aspoň najvypuklejšie paradoxy.

„Odmietam akúkoľvek kritiku, naši partneri z opozície mali možnosť túto problematiku riešiť, ale ani si ju nevšimli,“ odkázal Richter opozičnému poslancovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorý vo štvrtkovom trojhodinovom prejave v Národnej rade pri odvolávaní premiéra tiež emotívne vyčítal vláde, že starodôchodcov ignoruje. Minister pripomenul, že situáciu starodôchodcov mohla po roku 2004 riešiť ktorákoľvek vláda. Teda aj Radičovej kabinet, ktorý aj Matovič podporoval v parlamente, no ten si takýto bod ani nezaradil do programového vyhlásenia.

„Som osobne veľmi rád, že konečne ideme vyriešiť problém, ktorý sa ťahá už roky,“ dodal štátny tajomník ministerstva Ivan Švejna (Most-Híd). Zdôraznil, že už teraz sa ministerstvo stretáva s veľkým ohlasom u tých, ktorých sa novela má týkať.

Novelu by mohol parlament schváliť ešte pred letom, účinná sa má stať 1. januára 2018. "Dnešným dňom (v piatok – pozn. redakcie) spúšťame medzirezortné pripomienkové konanie. Sme pripravení načúvať pripomienkam, návrh môže byť doplnený,“ informoval Richter. Ocenil vládnu koalíciu za to, že sa dokázala zhodnúť na zvýšení penzií pre starodôchodcov a našla na tento krok aj potrebné financie.

Sociálna poisťovňa by mala na prepočítanie penzií starodôchodcov dostať čas 10 mesiacov, teda až do 31. októbra budúceho roka, keďže prepočty sú zložité, treba ich robiť individuálne na základe každej konkrétnej karty poistenca a množstvo údajov aj zložito dohľadávať. Pri prepočte sa pritom bude postupovať od najstarších starodôchodcov po najmladších. Kto však získa nárok na zvýšený dôchodok, tomu ho priznajú už k 1. januáru 2018. Teda ak sa o zvýšení rozhodne napríklad až v máji, sumy zvýšenia sa mu spätne od januára doplatia. Ak by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu týchto súm prejde na manželku, resp. manžela, deti či rodičov.