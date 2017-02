Petko: Všeobecný lekár by mal byť v práci 33 hodín týždenne

Čo na ministerskom návrhu považujete za rozumné a čo nie?

Sú body, ktoré sme si s ministrom Tomášom Druckerom vysvetlili a ktoré sú logické. Ide o pevnú sieť bodov, kde bude ambulantná pohotovosť. Dnes prakticky môže ambulanciu pohotovosti založiť ktokoľvek, kto má odborného garanta. A stalo sa naozaj to, že v niektorých mestách boli aj dve, čo nie je rozumné, a inde chýbali. Pohotovosti budú podľa ministra v každom okresnom meste a plus budú zriadené doplnkové na štyri hodiny tam, kde je to potrebné vzhľadom na rozhľahlosť regiónu. To, či sú dobre rozmiestnené, to je otázka na ministerstvo.

Na čom ste sa nedohodli?

Sporným bodom zostala garancia minimálnej mzdy 12 eur na hodinu pre lekárov, ktorí budú slúžiť na pohotovosti. Považujem za absurdné, aby všeobecný lekár na LSPP mal vyššiu hodinovú platbu ako lekár anestéziológ v nemocnici. Ministerstvo ináč počítalo sadzby za ústavnú pohotovostnú službu. Minister preto uznal, že to problém je. V tomto smere ešte budú hľadať riešenie.

Ak si súkromní lekári presadia minimálnu mzdu?

Budeme trvať na tom, aby aj lekári na urgentných príjmoch mali zabezpečenú cenovým výmerom minimálnu mzdu. Mzdová garancia pre našich lekárov zatiaľ zostala takým najdôležitejším sporným bodom.

Pôvodne ste trvali na tom, aby lekári povinne slúžili do rána. Ustúpili ste od toho?

V tomto smere sme pristúpili na kompromis. Pôvodne sme trvali na tom, aby lekári mali povinnosť slúžiť do rána, kým nebudú vybudované urgentné príjmy. Pre nás bolo dôležitejšie, aby konečne bolo zadefinované, čo majú všeobecní lekári robiť, odkedy dokedy majú ordinovať. Oni teraz vzhľadom na kapitačnú platbu ani nemusia chodiť do roboty. Súkromní lekári si presadzujú povinnosť slúžiť do 22. hodiny. Náš návrh bol do 24. hodiny. Nakoniec sme sa dohodli na 23. hodine, ale tu sme si dali jednu podmienku.

Akú?

Ak máme reformu podporiť, trváme na tom, aby všeobecní lekári mali zadefinované ordinačné hodiny. Nie administratívne, ale tak, že budú v ambulanciách a budú sa starať o pacientov. Žiadali sme, aby 33 hodín týždenne povinne poskytovali zdravotnú starostlivosť s tým, že musia byť v ambulancii. Jeden deň v týždni tam musia byť najmenej do 15. hodiny.

Prečo je to pre vás také dôležité?

Z hľadiska LSPP a urgentných príjmov je jeden fakt dôležitý. Keďže pacienti nevedia nájsť doktora po 13. hodine v ambulancii, tak potom čakajú, kedy začne pohotovosť. Keď budú lekári tam, kde majú byť, teda v práci v rámci svojich ordinačných hodín, tým pádom by sa mal výrazne znížiť počet pacientov na LSPP. Toto sa súkromným lekárom ani komore veľmi nepáčilo. Ale to nie je naša starosť. Ak ministerstvo našu požiadavku do návrhu zákona nedá, my to budeme pripomienkovať.

Ako reagoval na túto podmienku minister?

Minister s týmto súhlasil, ale so Slovenskou lekárskou komorou sme sa nedohodli na ničom. Aj ja som členom lekárskej komory a je pre mňa dosť nepochopiteľné, prečo sa komora stará len o súkromných doktorov a nie aj nemocničných.