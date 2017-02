Na Slovensku bankrotujú stovky ľudí, budú ich tisíce?

Od marca každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot a predá svoj majetok, bude mať právo ponechať si sumu 10-tisíc eur. Tá bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Nariadenie vlády, ktoré pripravil rezort spravodlivosti, schválila vláda. Dopĺňa vlani prijatú novelu konkurzného zákona, ktorej cieľom je dostupnejší osobný bankrot. Zavedenie tejto nepostihnuteľnej hodnoty má zvýšiť ochranu dlžníkov pred tým, aby skončili na ulici.

Niektorí ľudia pre dlžoby a stratu bývania končia na ulici. Dostupnejší osobný bankrot má tomu predísť. Autor: SHUTTERSTOCK

Schválené nariadenie určuje aj sumu, ktorá má byť dlžníkovi k dispozícii mesačne. Tá bude uložená v banke a dlžník bude oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do sumy vo výške 250 eur. „Nepostihnuteľná hodnota je 10-tisíc eur. Človek ju nedostane v hotovosti. Bude uložená v banke na účte a z nej sa bude na bývanie uvoľňovať maximálne 250 eur mesačne," zdôvodnila výšku sumy ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). V prípade, ak dlžník disponuje určitým majetkom napríklad 30-tisíc eur, 20-tisíc sa rozdelí medzi veriteľov a 10-tisíc mu zostane ako štart do života. Zvyšok dlhu bude nevymáhateľný.

Dnes, ak chce dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musí najskôr prejsť konkurzom, až potom o jeho oddlžení rozhodne súd. Musí takisto vopred zaplatiť 664 eur ako takzvaný preddavok a jeho majetok nesmie byť nižší ako 1 660 eur. Od marca by ten, kto plánuje vyhlásiť osobný bankrot, mal uhradiť len preddavok v sume 500 eur. Tiež sa nebude vyžadovať, aby mal dlžník nejaký minimálny majetok. Ľuďom v hmotnej núdzi navyše s jeho zaplatením pomôže štát. Preddavok na odmenu správcu dlžníkovi poskytne Centrum právnej pomoci s tým, že dlhujúci ho v nasledujúcich troch rokoch po oddlžení splatí.

Dlžníci si od marca budú môcť vybrať z dvoch možností: buď konkurz, alebo splátkový kalendár. Konkurz by mal byť prijateľnejší pre tých, ktorí nemajú žiadny majetok a ich príjmy sú nízke. Splátkový kalendár by zase mal vyhovovať dlžníkom s určitými príjmami aj majetkom. V tomto prípade im časť majetku zostane a v určenom období budú pravidelne splácať sumu určenú súdom. Na konci jednej či druhej možnosti by mal človek zostať bez dlhov. Vyhlásiť osobný bankrot bude možné len raz za desať rokov. Dlhodobo nezamestnaným ľuďom s exekúciami a bez majetku budú s agendou okolo bankrotu pomáhať úrady práce, ktoré ich posunú Centrám právnej pomoci. „Centrá rozšíria svoje kontaktné miesta najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou,“ hovorí Žitňanská.

Vlani bolo na Slovensku vyhlásených 731 osobných bankrotov. V susednom Česku vstúpilo do osobného bankrotu 16 144 obyvateľov. Za slabé využívanie osobného bankrotu u nás môže súčasná legislatíva, zhodujú sa odborníci.

Vlani vyhlásilo na Slovensku osobný bankrot o 134 obyvateľov viac ako rok predtým. To je o takmer 23 percent viac ako v roku 2015. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií. „Vzhľadom na to, že 1. marca nadobudne účinnosť novelizácia konkurzného zákona, vďaka ktorej sa osobný bankrot na Slovensku stane pre dlžníkov dostupnejší, v roku 2017 očakávame vyššie čísla,“ hovorí Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.

Z regionálneho pohľadu najviac osobných bankrotov vyhlásili súdy v Banskobystrickom kraji – 124, za ním nasleduje Bratislavský kraj so 114 a Košický kraj so 101 vyhlásenými bankrotmi. Najmenej osobných bankrotov bolo vlani vyhlásených v Trenčianskom kraji – 61. Vlani počet osobných bankrotov medziročne vzrástol vo všetkých krajoch s výnimkou Nitrianskeho kraja.