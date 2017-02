Nemecký inštitút: Voľný obchod s Ruskom by prospel celej EÚ

V aktuálnej štúdii to tvrdí nemecký ekonomický inštitút Ifo. Podľa jeho prepočtov by komplexná obchodná dohoda medzi EÚ a Eurázijským ekonomickým zväzom (EAZ), ktorého členmi sú Ruská federácia, Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko, zvýšila reálny príjem na hlavu v EÚ o 0,2 % alebo o 91 eur ročne. V Rusku by príjem na hlavu mal vzrásť až o 3 %, čiže 235 eur.

“Toto zvýšenie príjmov odráža skutočnosť, že hospodárske štruktúry na oboch stranách sa vo veľkej miere dopĺňajú”, uviedol ekonóm Gabriel Felbermayr, ktorý vedie v rámci inštitútu Ifo Centrum pre medzinárodnú ekonomiku. Bez urovnania konfliktu na Ukrajine je dohoda ťažko predstaviteľná, v prípade realizácie by sa však stala “integrálnou súčasťou nového strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskom”, dodal Felbermayr na konferencii s názvom “Spoločný ekonomický priestor od Lisabonu po Vladivostok”.

Pre samotné Nemecko by dohoda o voľnom obchode s Ruskom a ďalšími štátmi EAZ viedla k posilneniu exportu o 31 mld. eur a ruský export do krajín EÚ by vzrástol o zhruba 71 mld. eur, uviedol ďalej ekonóm. Ruská federácia by profitovala aj z lepšej dostupnosti strojov a tovarov strednodobej spotreby vyrábaných v EÚ, čo by podporilo celkovú konkurencieschop­nosť krajiny, ako aj jej pozície na trhoch tretích strán, uvádza sa ďalej v štúdii, ktorú vypracoval inštitút Ifo na objednávku Bertelsmannovej nadácie.