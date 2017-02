O prevzatí značky Opel automobilkou PSA rokujú aj vlády

Nemecká vláda o podmienkach transakcie ďalej jedná s vedením PSA aj americkou General Motors (GM), vlastníkom značky Opel. Námestník nemeckého ministerstva hospodárstva Matthias Machnig uviedol, že rozhovory už priniesli určité povzbudivé signály. Britskí odborári sú ale plánovanou transakciou čoraz viac znepokojení, uviedli zdroje agentúry Reuters.

Denník Bild am Sonntag cez víkend bez spresnenia zdrojov uviedol, že PSA nemeckej vláde sľúbila zachovanie všetkých nemeckých tovární automobilky Opel v prevádzke. Podľa Machniga však PSA a GM zatiaľ neposkytli žiadne záväzné záruky týkajúce zachovania výroby a pracovných miest. Námestník však vyjadril nádej, že spojením s PSA budú položené základy pre lepšiu budúcnosť automobilky Opel, ktorý v Nemecku zamestnáva vyše 18 000 ľudí.

Hovorca ministerstva hospodárstva uviedol, že nemecká vláda je ohľadom predaja európskej divízie GM v kontakte s vládou Británie, kde má závody sesterská značka Opelu Vauxhall.

Zdôraznil, že Nemecko ani Británia sa v tejto veci nenechajú postaviť proti sebe. Ministerka Brigitte Zypriesová bude podľa neho vo štvrtok rokovať o tejto problematike v Paríži so svojím francúzskym náprotivkom.

Britská premiérka Theresa Mayová podľa svojho hovorcu bude tento týždeň rokovať s šéfom PSA Carlosom Tavaresom a je vraj odhodlaná chrániť britský automobilový priemysel. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa s Tavaresom zrejme stretnú takisto britský minister pre podnikanie Greg Clark a šéf najväčšieho britského odborového zväzu Unite Len McCluskey.

Clark už minulý týždeň hovoril s niektorými vedúcimi predstaviteľmi PSA. Tí podľa neho dali najavo, že si britskú značku Vauxhall vážia. Uviedli tiež, že sú pyšní na to, že v rámci svojej stratégie nezatvárajú továrne.

Britskí odborári sa však naďalej obávajú o osud divízie Vauxhall. „Naše obavy sa zvýšili po správach, že nemecké továrne sú v bezpečí,“ povedal agentúre Reuters zdroj zo zväzu Unite.

PSA o plánoch na možné prevzatie európskych aktivít GM informovala minulý týždeň. Podľa skorších informácií zdrojov agentúry Reuters sa v rámci rozhovorov o prevzatí rokuje o znižovaní počtu zamestnancov aj závodov, a v centre pozornosti sú v tomto smere dve továrne Vauxhallu v Británii, pretože tam by boli tieto kroky podstatne ľahšie než v Nemecku. Vauxhall zamestnáva v Británii asi 4500 ľudí.

Prípadná fúzia by vytvorila druhú najväčšiu automobilovú skupinu v Európe. Z pozície európskej dvojky by zosadila francúzsky Renault a dostala by sa za nemeckú skupinu Volkswagen, ktorá je jednotkou na európskom trhu.

Európske aktivity GM sú od roku 1999 stratové. Spoločnosť GM už v minulosti zvažovala predaj značky Opel, nakoniec sa ho ale rozhodla vlastnými silami reštrukturalizovať.

Reštrukturalizácia zahŕňala prepúšťanie aj zatváranie tovární. Vlani strata značky Opel a jeho sesterskej značky Vauxhall klesla na 257 miliónov dolárov z 813 miliónov dolárov v roku 2015.