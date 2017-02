Predaj ocele v Košiciach je na spadnutie

Čínsky He Steel Group medzitým robí v železiarňach audit a nadväzuje kontakty so slovenskou vládou. Kabinet v roku 2013 zastavil odchod Američanov poskytnutím stimulov, teraz však už podporu rozšíriť nemieni.

Transakcia za odhadovaných 1,4 miliardy eur a nástup Číňanov by tak mohli padnúť len na cene. U. S. Steel je v rokovaniach teraz na koni, keďže globálna ekonomika sa naštartovala, ceny ocele rastú a európska divízia Američanov, ktorej gro tvoria práve Košice, za minulý rok zarobila až 185 miliónov dolárov.

V centrále v Pittsburghu si uvedomujú, že to zmiernilo časť straty celej skupiny, ktorá bola v sume 440 miliónov dolárov. Košické oceliarne sú tak pre U. S. Steel zlatá sliepka. V Košiciach však treba investovať. No daňové úľavy od nového prezidenta Donalda Trumpa koncern lákajú byť doma v USA, aj keď z dlhodobého hľadiska pri raste amerického dlhu to nemusí byť vôbec šťastný krok.

"Američania už dva až tri roky otvorene uvažujú o predaji košických oceliarní. Dnes na to majú ideálnu príležitosť pre stúpajúce ceny ocele a rastúcu ziskovosť podniku. V každom prípade pôjde o strategické rozhodnutie ovplyvňujúce chod korporácie najbližších 5 až 10 rokov. Podľa mňa sa nakoniec rozhodnú orientovať len na americký trh a predajú U. S. Steel Košice,“ povedal analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

O celom obchode je priebežne informovaná aj slovenská vláda. Minulý týždeň s ňou rokovali nielen americkí majitelia, ale aj potenciálny čínsky kupec. Prípadnú transakciu chce slovenská vláda využiť na získanie vplyvu v dnes čisto súkromnom U. S. Steele Košice.

Oficiálne vedenie fabriky stále médiám odkazuje, že informácie o zmene majiteľa sú len špekulácie. Premiér Robert Fico však zámer potvrdil. Základnou výzvou pre vládu je, aby sa zachovala zamestnanosť a čínsky investor nevyužil Košice ako základňu pre odbyt produktov vyrobených v Číne. Košické železiarne dávajú prácu 12-tisíc ľuďom.

Denník Pravda včera oslovil priamo v Košiciach pred fabrikou zamestnancov oceliarní. Väčšina ľudí je optimistická. „Ak by predsa len došlo k zmene majiteľa, nezostáva nám nič iné, len dúfať, že veci nepôjdu k horšiemu. Veď asi aj Číňania by železiarne nekupovali preto, aby ich zlikvidovali,“ povedal Jozef, ktorý je na pozícii technika.

Európska únia čoraz viac zvyšuje tlak na ekologickú výrobu ocele a U. S. Steel Košice čakajú v najbližších rokoch investície vo výške jednej miliardy eur. Pri udržaní súčasnej ziskovosti spoločnosť spomínanú sumu zarobí v rozmedzí 5 až 10 rokov. Deje sa tak v časoch, keď americký prezident Donald Trump ohlásil veľké investície do infraštruktúry a ropného priemyslu.

Z plánovanej výstavby železníc a mostov majú profitovať hlavne americké oceliarne. "Na rozšírenie výroby ropného priemyslu použijeme rúry z americkej a nie čínskej ocele,“ vyhlásil prostredníctvom svojho facebookového konta Trump. Prípadné zrealizovanie tohto plánu má priniesť obrovské zisky americkým výrobcom ocele.

"Predajom U. S. Steelu Košice získa United States Steel Corporation dostatok finančných zdrojov na prípadné rozširovanie výroby priamo v Spojených štátoch amerických,“ dodal Tomčiak. Už samotné vyjadrenia nového amerického prezidenta tlačia do rekordných výšok cenu amerických akcií. Samotnému U. S. Steelu Košice stúpla cena jednej akcie od začiatku februára 2017 z hodnoty 32 dolárov (30 eur) takmer na 40 dolárov (37,6 eura).

United States Steel Corporation uzavrel rok 2016 s čistou stratou 440 miliónov dolárov (413 miliónov eur). Napriek tomu ide o oveľa lepší hospodársky výsledok ako v roku 2015, keď oceliarsky gigant vykázal čistú stratu 1,6 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur). Americkým oceliarňam sa razantne okresať stratu podarilo realizovaním projektu Carnegie – naša cesta.

"Napriek nižším priemerným realizačným cenám a predaju výrobkov v minulom roku sme dosiahli lepšie výsledky aj vďaka pokračujúcemu vylepšovaniu nášho výrobného sortimentu a štruktúry nákladov. Zameranie sa na hotovosť vrátane lepšieho riadenia pracovného kapitálu a využitie príležitostí pri transakciách na kapitálových trhoch vyústili do lepšieho profilu splatnosti dlhov a lepšieho stavu hotovosti a likvidity,“ priblížil prezident U. S. Steel Corporation Mario Longhi. Prezident v očakávaniach hovoril, že prvoradá je bezpečnosť. V košickej fabrike sa však predsa udiala smrteľná nehoda a aj s ňou sa spájal víkendový príchod Longhiho. Koncern začína rok 2017 s oveľa lepšími trhovými podmienkami ako rok 2016.

Americké a európske obchody ničí lacná čínska oceľ

"Transformačné úsilie vynaložené v projekte Carnegie – naša cesta za posledné tri roky zlepšilo štruktúru našich nákladov, vylepšilo našu prevádzkovú efektivitu a ešte viac zameralo našu pozornosť na potreby zákazníka. Tieto podstatné zmeny a vylepšenia zvýšili našu schopnosť tvoriť zisk. Zatiaľ čo očakávame prínosy zo zlepšenej situácie na trhoch, tieto trhy sú aj naďalej pomerne nestále a my sa musíme sústreďovať na zlepšenie toho, čo máme pod kontrolou, teda na dosiahnutie cieľov v oblasti bezpečnosti (nulový výskyt úrazov), zlepšovanie stavu našich aktív a prevádzkových výkonov a vývoj inovácií, ktoré vytvárajú diferencované riešenia pre našich zákazníkov – tieto ciele aj naďalej zostávajú našou prioritou,“ dodal Longhi.

Počas predchádzajúcich rokov amerických aj európskych výrobcov ničil dovoz lacnej čínskej ocele. V snahe ochrániť domácich výrobcov prišlo k zavedeniu vysokých dovozných ciel. Naposledy Európska komisia rozhodla v januári tohto roku o zavedení antidumpingových ciel na dva oceľové produkty z Číny a Taiwanu.

Prešetrovanie Európskej komisie totiž potvrdilo, že tieto dva ázijské štáty predávali na európskom trhu pod cenu rúry z antikorovej ocele a potrubné tvarovky. Na tieto čínske výrobky boli preto uvalené clá v rozmedzí 30,7 až 64,9 percenta a pri taiwanských výrobkoch sú clá v pásme 5,1 až 12,1 percenta.

S obrovskou nadprodukciou ocele v objeme 400 miliónov ton dlhé roky bojuje Čína. Na porovnanie, v celej Európskej únii sa v priebehu jedného roka minie približne 150 miliónov ton ocele. Pre čínsky oceliarensky gigant He Steel Group môže byť práve kúpa U. S. Steelu Košice šancou udržať si európskych zákazníkov aj po zavedení ciel. Na Číňanmi ovládanú slovenskú výrobu sa totiž žiadne clá vzťahovať nebudú pre členstvo Slovenska v Európskej únii.

Spoločnosť He Steel Group je druhý najväčší výrobca ocele vo svete. Firmu založil v roku 1943 čínsky štát a momentálne vyprodukuje 18 miliónov ton ocele za rok. Len v samotnej Číne pre najväčšie štátne oceliarne pracuje 33-tisíc ľudí. He Steel Group už potvrdila svoj záujem investovať v Európe kúpou srbských oceliarní Železara Smederevo.

Tento podnik tiež v minulosti patril United States Steel Corporation, ale po príchode krízy vzniknuté straty prinútili Američanov firmu predať srbskej vláde za jeden dolár (0,94 eura). Pri súčasnom oživení ju dokázalo Srbsko predať Číňanom za 46 miliónov dolárov (43,2 milióna eur).

Obrovské straty vo výške 370 miliónov eur zasiahli v roku 2013 aj U. S. Steel Košice. Následne sa objavili špekulácie o možnom predaji oceliarní Ukrajincom a situáciu musela zachraňovať slovenská vláda, ktorá sa podpisom memoranda o porozumení zaviazala oceliarňam pomôcť vyčerpať z eurofondov sumu 75,49 milióna eur.

Navyše počas 15 rokov dostali oceliarne prísľub každoročnej podpory na výrobu elektrickej energie spaľovaním hutníckych plynov v sume 14,7 milióna eur. Na revanš sa Američania zaviazali nepredať oceliarne do roku 2018, a zároveň mesačne neprepustiť viac ako 30 zamestnancov.