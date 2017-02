EÚ chystá čiernu listinu daňových rajov, oslovila aj hriešnikov

Novinárom to po utorňajšom rokovaní ministrov financií v Bruseli povedal Edward Scicluna, zástupca terajšieho maltského predsedníctva. EÚ žiada oslovené štáty o spoluprácu v boji proti daňovým únikom.

„Rád by som zdôraznil, že v súčasnosti žiadna ‚čierna listina‘ neexistuje. Máme len veľkú skupinu jurisdikcií, ktoré žiadame, aby s EÚ začali diskutovať,“ vyhlásil Scicluna. Experti by mali situáciu v konkrétnych štátoch posudzovať približne do jesene tak, aby samotná čierna listina mohla vzniknúť do konca tohto roka.

„Najradšej by sme žiadnu ani nemali. Naším cieľom je celosvetová podpora vysokých štandardov, ktoré už teraz platí v Európskej únii,“ poznamenal maltský minister.

Európska komisia už vlani v polovici septembra zverejnila zoznam takmer deväťdesiatich štátov z celého sveta, u ktorých je vyššie riziko vyhýbania sa plateniu daní. Sú medzi nimi tak krajiny bežne označované za daňové raje, ako aj vyspelé ekonomiky vrátane napríklad Spojených štátov či Austrálie.

Vlani v novembri sa členské krajiny dohodli, podľa akých kritérií budú prípadne „nespolupracujúce daňové jurisdikcie“ posudzovať. Posudzuje sa daňová transparentnosť, spravodlivá podoba zdanenia a odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) týkajúce problematiky boja so znižovaním daňových základov a presunom zisku.

Únia chce ‚seknúť‘ nadnárodné spoločnosti

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ. Ministri nové pravidlá schválili na utorkovej schôdzke v Bruseli. Kritici tvrdia, že takzvané „hybridné nesúlady“ využívajú mnohé veľké spoločnosti, vrátane firiem ako Apple či McDonald's, s cieľom zredukovať svoje dane.

Podľa Európskej komisie utorková dohoda zabezpečí, že hybridné nesúlady všetkých typov sa nebudú môcť využiť na vyhýbanie sa plateniu daní v EÚ, dokonca aj keby usporiadanie firiem zahŕňalo tretie krajiny. „EÚ je na čele boja proti vyhýbaniu sa plateniu daní,“ povedal maltský minister financií Edward Scicluna, ktoré krajina je v súčasnosti predsedníckou krajinou Európskej únie.

Dohoda stanovuje, že členské štáty EÚ musia zmeny zahrnúť do národnej legislatívy do konca roka 2019. „Je maximálne dôležité stanoviť pravidlá proti tomuto druhu vyhýbaniu sa daniam,“ povedal Olle Ludvigsson hovorca Skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente v súvislosti s utorkovou dohodou. Ludvigsson však dodal, že výnimky udelené finančnému sektoru, napríklad pre finančných obchodníkov, „nie sú opodstatnené“.