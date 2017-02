Každý investor dobrý? Štát si už môže vyberať

Po odklepnutí investičných stimulov vo výške 11 miliónov eur firmy spustia investície za 88,5 milióna eur. Súkromné podniky žiadajú štátnu podporu na vytvorenie pracovných miest v slabších regiónoch a ide aj o miesta vo výskume a vývoji.

Odborníci však upozorňujú, že pri 8-percentnej nezamestnanosti musí vláda so stimulmi narábať rozvážne. Nie je už potrebné dotovať každé pracovné miesto vysokou sumou, investície by mali smerovať najmä do zaostalejších regiónov a mali by priniesť pozície s vyššími platmi. V takom prípade sú stimuly výhodnejšie, ako firmám napríklad plošne znižovať dane z príjmu, čo je na úkor štátnej kasy a všetkých daňovníkov.

"Plošné znižovanie dane z príjmu pomôže hlavne veľkým podnikom pôsobiacim prevažne v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou. Pre znižovanie vysokej nezamestnanosti je lepšie, ak vláda podporí konkrétne firmy v prípade vytvorenia nových pracovných miest priamo v hladových dolinách. V regiónoch s nižšou nezamestnanosťou má zas zmysel podpora investícií prinášajúcich na Slovensko výskum a vývoj,“ povedal ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

V priemyselnom parku dediny Strečno plánuje 240 pracovných miest vytvoriť firma Franke Slovakia. Obec nachádzajúca sa pár kilometrov od Žiliny láka investorov na dostatok voľnej plochy potrebnej na vybudovanie závodu a relatívne dobré cestné spojenie so Žilinou. Franke Slovakia plánuje za takmer 27 miliónov eur vybudovať priemyselný podnik zameraný na výrobu kuchynských drezov a od štátu žiada daňovú úľavu vo výške 3,9 milióna eur. Následne v priebehu rokov 2017 až 2018 vznikne 240 nových pracovných miest. Súčasťou závodu bude aj kompetenčné centrum, ktoré bude slúžiť na vývoj materiálov a navrhovanie dizajnu kuchynských drezov.

Franke Slovakia už dnes prostredníctvom pracovného portálu Profesia hľadá dizajnérov, konštruktérov, či vodičov vysokozdvižného vozíka. Hlavne v robotníckych pozíciách musia ľudia počítať s nižšími platmi. Ľuďom zaujímajúcim sa o prácu na vysokozdvižnom vozíku personálne oddelenie nevie zaručiť plat presahujúci sumu 800 eur v hrubom. Na druhej strane okrem robotníckych pozícií firma ponúkne aj lepšie platené miesta. Núti ju k tomu aj stav na trhu práce. Aktuálne miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje v Žilinskom kraji hodnotu 6,93 percenta. Počet ľudí bez práce v regióne severného Slovenska dlhodobo smerom nadol tlačí prosperujúci závod automobilky Kia.

V Žiari nad Hronom je aktuálne evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 8,66 percenta. V tomto okrese pri obci Ladomerská Vieska plánuje rozšíriť svoju výrobu spoločnosť Nemak. Firma zameraná na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania žiada od štátu daňové prázdniny vo výške takmer 6,2 milióna eur. V prípade poskytnutia daňovej úľavy podnik preinvestuje takmer 59,4 milióna eur a v priebehu najbližších dvoch rokov vytvorí 210 nových pracovných miest.

O podporu na rozšírenie výrobných kapacít žiada štát aj spoločnosť FAFRÁK & FAFRÁK pôsobiaca v lokalite Betliar v okrese Rožňava. V tomto okrese je aktuálna miera nezamestnanosti na úrovni 21,28 percenta. Spoločnosť plánuje investovať do rozšírenia svojej piliarskej výroby takmer 140-tisíc eur. Od štátu žiada priamu finančnú pomoc na nákup dlhodobého hmotného majetku vo výške 48¤990 eur. Štát má tiež prispieť na vytvorenie 10 nových pracovných miest sumou 28¤004 eur.

Poslednou firmou žiadajúcou o štátnu pomoc je spoločnosť D&J Design z Lučenca. V tomto meste je miera evidovanej nezamestnanosti aktuálne na úrovni 14,98 percenta. D&J Design plánuje investovať 2 milióny eur do rozšírenia výroby nábytku a nábytkových komponentov. V súvislosti s touto investíciou má do roku 2020 vzniknúť 40 nových pracovných miest. Firma žiada štát o poskytnutie 600-tisíc eur na kúpu dlhodobého hmotného majetku a daňové úľavy v sume 310 319 eur.