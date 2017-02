Záchrana automobilky Opel bude za cenu prepúšťania v Británii

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva blízke zdroje francúzskeho koncernu PSA uviedla, že súčasťou plánu koncernu na odkúpenie značky Opel/Vauxhall je aj znižovanie výrobných kapacít a počtu pracovných miest. K prepúšťaniu by mohlo dôjsť vo Veľkej Británii, keďže tam Vauxhall vyrába automobily len pre miestny trh. Súčasťou koncernu PSA sú značky Citroën a Peugeot.

Nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová už počas minulého týždňa informovala, že spojenie PSA a značky Opel prebehne. „Očakávam, že sa to stane,“ povedala Zypriesová na stretnutí s novinármi v Berlíne. Spolu s nemeckou značkou získa francúzsky koncern aj dcérsku značku Vauxhall, ktorá pôsobí vo Veľkej Británii. Podľa nemeckého denníka Bild am Sonntag by sa dohoda o prevzatí mala podpísať 9. marca na začiatku autosalónu v Ženeve.

Značky Opel a Vauxhall v Európe zamestnávajú podľa agentúry ČTK viac ako 20-tisíc ľudí. Väčšia časť zamestnancov (okolo 19-tisíc) pracuje pre Opel v Nemecku. Vo Veľkej Británii aj v Nemecku vznikli obavy, že po spojení značiek s koncernom PSA nastane presun pracovných síl v prospech Francúzska. Do rokovaní o predaji sa zapojila aj nemecká vláda.

Denník Bild am Sonntag počas víkendu priniesol správu, že koncern PSA dal nemeckej vláde sľub, že ponechá všetky nemecké továrne v prevádzke. Námestník nemeckého ministerstva hospodárstva Matthias Machnig však uviedol, že koncerny PSA a GM nedali žiadne záväzné záruky, ktoré by garantovali zachovanie výrobných závodov a pracovných miest.

Britská premiérka Theresa Mayová bude počas tohto týždňa rokovať so šéfom koncernu PSA Carlosom Tavaresom, pričom je odhodlaná zachrániť britský automobilový priemysel. Agentúra Reuters tvrdí, že s Tavaresom sa majú stretnúť aj britský minister pre podnikanie Greg Clark a šéf najväčšieho britského odborového zväzu Unite Len McCluskey.

Britskí odborári sa boja o pracovné miesta v krajine, keďže Vauxhall v meste Ellesmere Port vyrába len pre domáci trh model Astra a v menšej továrni v meste Luton schádzajú z výrobných liniek dodávky Vivaro.

Slovenský závod v Trnave v súčasnosti zamestnáva približne 3 500 ľudí. Slováci pracujúci pre francúzsky koncern sa však o svoje miesta báť nemusia. PSA fabrike v Trnave verí, čoho dôkazom je presun výroby novej generácie dôležitého modelu Citroën C3 z Francúzska práve na Slovensko. Z predchádzajúcej generácie Citroën predal 3,5 milióna kusov. Z trnavských výrobných liniek bude ročne schádzať maximálne 180-tisíc kusov novej C3.

„V súčasnosti do fabriky v Trnave investujeme a spúšťame výrobu nového modelu C3. Dokazuje to dôveru, ktorú do tejto fabriky vkladáme. Ktovie, čo sa stane o 25 rokov? Ja to neviem. Práve teraz je však najdôležitejším faktom, že u vás začíname vyrábať nový Citroën C3, ktorý je pre nás najpredávanejším autom v Európe. Veríme tejto fabrike. Kvalita, ktorú v Trnave dosahujeme, je na najvyššej úrovni,“ povedala v septembri minulého roku v rozhovore pre Pravdu Linda Jacksonová, šéfka značky Citroën, ktorá je súčasťou koncernu PSA.

Koncern PSA by prevzatím značiek Opel a Vauxhall v európskom trhovom podiele predbehol taktiež francúzsky Renault a dostal by sa na druhé miesto s podielom približne 16 percent. Na prvom mieste by aj naďalej zostal Volkswagen s trhovým podielom 24 percent.

Európske aktivity amerického koncernu General Motors sú od roku 1999 stratové. V roku 2013 stiahol z Európy značku Chevrolet, ktorá vytvárala konkurenciu pre modely značky Opel/Vauxhall. V minulosti modely Chevroletu vychádzali z modelov kórejskej značky Daewoo. Posledné predávané modely Cruze a Aveo však boli odvodené od modelov značky Opel. Američania týmto krokom chceli posilniť práve predaje pre nich v Európe kľúčovej značky Opel. Predaje modelov Chevrolet zostali zachované len v niekoľkých krajinách, napríklad v Rusku.

General Motors však už v minulosti uvažoval o predaji značky Opel, ktorá v roku 2014 dosiahla stratu 1,4 miliardy dolárov. Nakoniec sa však rozhodol automobilku si ponechať a ozdraviť ju. V roku 2015 strata klesla na 813 miliónov, pričom vlani už bola 257 miliónov. Predajom značky Opel pomohol nový model Astra, ktorý získal titul Európske auto roka 2016. Rovnako získal prvé miesto v ankete Auto roka 2016 na Slovensku.