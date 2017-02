Farmy potrebujú mladé chytré hlavy

Po rokoch tápania sa konečne systémovo začína riešiť obrovský nedostatok kvalifikovaných pracovníkov do poľnohospodárstva. Na jeseň tri stredné poľnohospodárske školy začnú pripravovať v štvorročnom štúdiu chlapcov, vítané sú aj dievčatá, z ktorých môžu byť buď servisní technici, alebo priamo obsluha čoraz komplikovanejších strojov.

Šanca pre deti z vidieka

"Hodnota týchto odborníkov stúpa z roka na rok a nemusia sa obávať o budúcnosť,“ hovorí Juraj Huba, riaditeľ združenia Agrion, ktoré bolo spolu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou jedným z iniciátorov duálneho vzdelávania špičkových technikov vyznajúcich sa v strojárstve, elektrotechnike aj poľnohospodárstve. Ich spojencami sa stali tri odborné školy, ktoré by mali pokryť absolventmi západné, stredné a východné Slovensko. Čo nevidieť sa budú deviataci zo základných škôl a ich rodičia rozhodovať o budúcich profesiách. Pre zhruba 70 až 80 detí sa núka možnosť študovať odbor, ktorý znalosťami a nárokmi v ničom nezaostáva za odbormi v automobilovom priemysle a možno ich aj prevyšuje. "Je to obrovská šanca pre deti z vidieka,“ hovorí Juraj Huba.

Odbor agromechatronik sa začne študovať od septembra tohto roku. V Pruskom, kde nový študijný odbor otvoria pre dvanásť študentov, majú zatiaľ prihlásených osem záujemcov. Stredná odborná škola s výbornou reputáciou pritom oslovila tristo základných škôl na západnom Slovensku, o štúdiu informovala prostredníctvom regionálnych médií, zorganizovala stretnutia s rodičmi. "Máme ešte nejaký čas a verím, že získame dvanásť šikovných študentov,“ povedala riaditeľka SOŠ v Pruskom Janka Fedorová. "Musíme byť trpezliví a pozorne viesť dialóg s deťmi, rodičmi a, samozrejme, so zamestnávateľmi v poľnohospodár­stve,“ povedala Janka Fedorová.

Naslabším miestom je technická vybavenosť

Na Slovensku sa k duálnemu štúdiu prihlásilo 36 agrozamestná­vateľov, teda na ich pracoviskách by mal prebiehať odborný výcvik. Najslabším miestom prípravy je totiž náležitá technická vybavenosť, keď školám chýbajú najmodernejšie poľnohospodárske stroje. Tie sú drahé, stroje stoja desiatky až stovky tisíc eur, ale disponujú nimi agrofirmy, ktorým zasa chýba kvalifikovaná obsluha.

"Na trhu práce je obrovské súperenie o kvalifikovaných pracovníkov, ktoré vystupňoval príchod štvrtej automobilky,“ povedal predseda Trenčianskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Maxon. "Pochopili sme, že ak školám nepomôžeme, utečú nám mladí ľudia do iných odborov,“ povedal Maxon, ktorý v ústrednom vedení roľníckej samosprávy zodpovedá okrem iného za vzdelávanie a prípravu mladých odborníkov.

O štúdium poľnohospodárskych odborov je všeobecne medzi dospievajúcou mládežou a rodičmi nízky záujem. Ten podľa Miroslava Maxona vyplýva z nízkej spoločenskej prestíže poľnohospodárstva. Vládne mylná predstava, že agroodvetvie ponúka len hrubú, špinavú či smradľavú prácu. V skutočnosti sa veci majú inak, na polia i do maštalí prenikli nové technológie, ktoré prácu uľahčujú, ale vyžadujú si chytré a dnes už aj dobre platené hlavy. Agromechatronik najlepšie zosobňuje kľúčovú postavu moderného inteligentného poľnohospodárstva. Je to vzdelaný človek, ktorý sa vyzná v strojárstve, automatizácii, hydraulike, mechanike i mechatronike a plus k tomu v ekonomike, účtovníctve, marketingu i manažmente poľnohospodárstva. Po štyroch rokoch štúdia odchádza do praxe absolvent s maturitným vysvedčením aj výučným listom. Ako povedala Janka Fedorová, je dobre pripravený pracovať hlavou aj rukami. Deti aj rodičia majú nad čím premýšľať. Ide naozaj o odbor, ktorý má perspektívu.