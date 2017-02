Obce máta ističová aféra

Ak by sa tak nestalo, mnohé dediny by museli platiť viac za elektrinu, a to na úkor akcií v obci pre deti či seniorov. Už vyššie preddavky v januári donútili niektoré samosprávy premýšľať o okresaní kultúrnych podujatí. Táto hrozba pritom starostov máta ďalej. Do budúcnosti totiž nie je vylúčené, že poplatky za ističe sa predsa len dvihnú. Úrad aj distribučné spoločnosti totiž považujú za spravodlivé, aby ten, čo míňa málo elektriny a má obrovské ističe, platil viac. Ide vraj o lepšie delenie nákladov na obnovu transformátorov a sietí.

Mnohé obce si po výmene osvetlení nechali veľké ističe. Na druhej strane mnohé budovy s malou spotrebou ako športoviská či školy väčšie ističe potrebujú. Obce preto nedočkavo čakajú na nové cenové rozhodnutia, ktoré úrad prisľúbil vydať ešte tento mesiac. Tie by mali urobiť definitívnu bodku za ističovou aférou. Pôvodné cenové rozhodnutia, ktoré mali donútiť odberateľov optimalizovať svoje odberné miesta a ktoré stáli miesto bývalého šéfa úradu Jozefa Holjenčíka, tak nahradí úrad novými pre všetkých.

Viacerí starostovia vyjadrenia distribučných spoločností či regulačného úradu ohľadom optimalizácie distribučnej siete spochybňujú. Podľa ich slov musia obce minimálne päťkrát do roka vykonať revíziu elektrických zariadení v správe obce. V dôsledku revízie tak už viaceré obce vymenili svoje ističe za také, ktoré zodpovedajú reálnej spotrebe. Keďže obciam revízie vyplývajú zo zákona a vyžadujú ich aj poisťovne pri poistení nehnuteľnosti, obce už optimalizovali, čo sa dalo. „My máme poznižované všetky ističe tam, kde to len bolo možné. Nemôžem znížiť ističe na sálu, keď sa tam pri spoločenskej udalosti varí, kúri a vznikajú ďalšie jednorazové odbery,“ vyjadrila sa starostka obce Richvald v Bardejovskom okrese Zuzana Germanová.

Postup distribučných spoločností pri komunikácii spochybnil aj starosta obce Stebnícka Huta Gabriel Šiba. Podľa svojho vyjadrenia dostal od Východoslovenskej distribúcie túto informáciu: „Je na odberateľovi, či takéto odberné miesta sú pre neho efektívne vzhľadom na stále platby na takomto odbernom mieste.“ Starosta Šiba tak musí zvažovať, či má odpojiť niektoré obecné zariadenia. „Ak odpojím dom smútku, aký zdroj mi bude napájať chladničku s telom nebohého? Neporuším tým normy a predpisy?“ pýta sa Šiba.

Podľa vyjadrenia starostu zvýšili poplatky za ističe obciam či organizáciám v distribučnom regióne Východoslovenskej distribučnej (VSD) ešte v roku 2015. „Pri tomto zvýšení to odôvodňovali tým, že my obce blokujeme kapacitu v distribučnej sieti a nevyužívame ju a VSD ju nemôže ponúknuť iným odberateľom. A tak boli obce a iné organizácie donútené pristúpiť v roku 2015 k výmenám ističov na vlastné náklady. To zahŕňalo zakúpenie ističa, podanie žiadosti, zabezpečenie výmeny a revíziu, čo obce stálo stovky eur,“ píše Šiba.

Podľa neho VSD vtedajším rozhodnutím fakturovať ističe pritlačila obce k stene. „Pretože tieto si nemôžu v odberných miestach, ako sú kultúrny dom, dom smútku, hasičská zbrojnica a iné znížiť počet fáz z troch na jednu. Čiže týmto schváleným rozhodnutím ÚRSO si distribučka na východnom Slovensku zabezpečila istý príjem, a teda výnos a zisk, ktorý z našej krajiny odletí k materskej firme ako po minulé roky,“ upozornil starosta na skutočnosť, že spoločnosť VSD sa podľa jej výročnej správy zvýšil regulovaný zisk zo 17,3 milióna eur na 32,5 milióna, čo je 87,86-percentný nárast.

Starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec uviedol, že dostali preddavkové faktúry podľa aktuálnych rozhodnutí. Keďže dedina sa nachádza na strednom Slovensku, tieto sú len mierne zvýšené oproti roku 2016, aj vďaka zosúladeným ističom. „Obec má zosúladenú hodnotu hlavných ističov k aktuálnym potrebám mimo odberného miesta materská škola a školská jedáleň, ale na výmene sa pracuje,“ uviedol pre denník Pravda Kravec.

Faktúry za elektrickú energiu už dostali aj v obci Motyčky v okrese Banská Bystrica. Podľa vyjadrenia starostu obce Maroša Lacka stalo sa tak ešte minulý týždeň. „Došlo k zmene na pôvodnú cenu z roku 2016, čo je celkom zvládateľné. Na porovnanie posielam údaje o našej obci Motyčky so 114 obyvateľmi. Máme 5 odberných miest a zálohovo mesačne sme za elektrickú energiu uhrádzali 261 eur. Po úpravách od 1. januára 2017 nám prišla platba vo výške 1¤472 eur/mesačne. Táto suma je nehorázna, keď mesačná podielová daň obce Motyčky je vo výške 1¤200 eur,“ uviedol Lacko, pričom obec podľa jeho slov aktuálne vyhodnocuje hodnoty na ističoch. „Hodnoty na ističoch so spotrebovanou kapacitou zosúladené nemáme a myslím, že aj máloktorá obec na Slovensku to vôbec má. Momentálne to mapujeme a pracujeme na prípadnom zosúladení,“ dodal Lacko.

„Faktúry za energie dostalo mesto Martin 13. februára 2017. Na základe porovnania faktúr za predošlé obdobie nedošlo k navýšeniu,“ uviedla hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová. Ako vyplýva z jej slov, mesto má zmapovanú situáciu ohľadom hodnôt ističov na odberných miestach so spotrebovanou kapacitou. „V budúcnosti budeme uvažovať v niektorých prípadoch aj na znížení hodnoty ističa na základe technického zhodnotenia odberného miesta, ale takisto existujú aj prípady, keď je nevyhnutné kapacitu navýšiť,“ píše sa v stanovisku mesta Martin.