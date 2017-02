Politika škodí diaľnici v Prešove

Aby sa ušetrilo, zvažuje sa, že obchvat sa zmenší a zúži. Tým by sa však zápchy vyriešili len čiastočne. Diskutovať sa začalo aj o prekreslení trasy s oddialením výstavby až o osem rokov.

Projekt začalo ministerstvo dopravy prehodnocovať po tom, čo sa v ňom začal angažovať prezident Andrej Kiska. Prezident sa listom najprv spýtal ministra financií Petra Kažimíra (Smer) na cenu a neskôr sa stretol aj s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd).

Polemika vznikla okolo toho, že obchvat má stáť až 900 miliónov eur, čo má byť cena nadsadená o 450 miliónov eur a mesto vraj obchvat odľahčí len o 17 percent dopravy. Politici však narábajú so zlými číslami. "Kombinácia diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 odľahčí niektoré významné dotknuté cestné úseky v smere od Kapušian do Prešova s intenzitou medzi 20 až 30-tisíc vozidiel v prípade severného obchvatu aj takmer o 50 percent,“ povedal šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák. Cenu za časť R4 navyše ešte len určí tender. V údajnej úspore sa počítalo aj s prekreslením trasy a meškaním.

Denník Pravda oslovil prezidenta Kisku k jeho angažovaniu sa v otázke obchvatu Prešova. "Prezident Andrej Kiska v súvislosti s obchvatom Prešova komunikoval s ministrom dopravy a ministrom financií. Výsledkom bol list ministra financií, ktorý ste iste mali možnosť čítať. Rozhodnutie o tom, ako sa bude obchvat stavať, nie je v rukách prezidenta, ale exekutívy, ktorá za to nesie plnú zodpovednosť,“ reagoval Roman Krpelan, hovorca prezidenta.

Autor: Pravda, NDS, LCH

Palčák pripúšťa, že odhad odľahčenia dopravy o 17 percent je realistický len vtedy, ak hovoríme o tranzitnej doprave. "Treba však rátať aj s napojením priľahlých dopravných zón v blízkosti mimoúrovňových križovatiek, pre ktoré budú obchvaty stále atraktívnejšie ako vnútromestská komunikačná sieť,“ uvádza Palčák.

Západný obchvat Prešova D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov pozná už víťaza tendra, ktorým je združenie spoločností Eurovia, Doprastav a Metrostav. Stavebné firmy sa zaviazali, že štvorprúdovku v dĺžke 7¤870 metrov plus ďalších 11 kilometrov napájacích ciest postavia za 356 miliónov eur. Predpokladaná hodnota zákazky pritom dosahovala 369 miliónov eur. V súčasnosti sa čaká na doplnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Rýchlostná cesta R4 obchádzajúca Prešov zo severnej strany v úseku R4 Prešov, severný obchvat v dĺžke 14¤680 metrov má podľa predpokladov stáť 535 miliónov eur.

Jednou z možností, ktorú načrtol minister financií Peter Kažimír, je nestavať západný obchvat prostredníctvom diaľnice D1, ale namiesto toho predĺžiť a rozšíriť cestu prvej triedy I/68 priamo cez mesto. K danému kroku však ministerstvo dopravy nepristúpi. "Minister dopravy sa s ministrom financií dohodli, že výstavba juhozápadného obchvatu D1 sa bude stavať v plnom profile tak, ako s tým ráta aj programové vyhlásenie vlády,“ informuje odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Až následne sa pristúpi k výstavbe severného obchvatu, na ktorý v súčasnosti štát nemá peniaze. Podľa výpočtov Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií by bolo ideálne postaviť obchvat nie severnou, ale východnou trasou, a to v polovičnom profile. Tak by sa vraj ušetrilo približne 450 miliónov eur. Štát by sa však v príprave diaľnice dostal na začiatok. Preinvestované desiatky miliónov eur do projektovej prípravy severnej trasy by boli zbytočné a Prešovčania by na naprojektovanie obchvatu čakali minimálne ďalších 5 až 8 rokov.

Ministerstvo dopravy po tom, čo sa vo veci angažoval prezident a minister financií teraz zvažuje, že R4 bude na niektorých miestach len v polovičnom profile. "Čo sa týka výstavby severného obchvatu Prešova, tak obaja ministri (minister dopravy aj minister financií, pozn. red.) sa zhodli na tom, že počkajú na aktualizované dopravné prieskumy a na ich základe sa rozhodne o počte jazdných pruhov a technickom riešení severného obchvatu Prešova. Kým nepadne definitívne rozhodnutie, je predčasné hovoriť o potencionálnych úsporách alebo už vynaložených nákladoch na prípravu trasy diaľnice,“ uvádza odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Diaľničný obchvat Prešova Podľa pôvodných plánov má Prešov z juhozápadu obísť diaľnica D1 a zo severnej strany rýchlostná cesta R4.

Prezident Andrej Kiska spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom navrhujú namiesto severnej trasy R4 jej východný variant v polovičnom profile.

Podľa IFP by štát ušetril 450 miliónov eur. Nové projektovanie diaľnice by zabralo ďalších 5 až 8 rokov a prínos dvoch pruhov by nebol plnohodnotný.

Ministerstvo dopravy hľadá spôsob modifikácie severnej trasy R4. Niektoré úseky chce len v dvojpruhovom usporiadaní.

Odborníci sa však zhodujú na tom, že severný obchvat budú denne využívať desiatky tisíc automobilov. "Podľa štúdie realizovateľnosti západného obchvatu Prešova D1 a severného obchvatu R4, ktorá bola spracovaná v polovici roka 2015, sa podľa spracovaného dopravného modelu pre rok 2020 odhadovala dopravná intenzita na diaľnici D1 okolo 10 500 vozidiel za 24 hodín a na rýchlostnej ceste od 11¤500 do 14¤500 vozidiel v závislosti od úseku. Uvedené predpoklady potvrdil aj podrobný smerový dopravný prieskum tranzitnej cestnej dopravy, ktorý bol realizovaný v závere roka 2015,“ hovorí Palčák z VÚD. Podľa jeho slov sa v súčasnosti realizuje podrobnejší dopravný prieskum, ktorý podľa predbežných výsledkov po započítaní aj časti zdrojovej a cieľovej dopravy predpokladá napríklad na diaľnici D1 intenzitu dopravy vyššiu o približne 50 percent.

Úsek je navyše dôležitým koridorom v smere na Poľsko, respektíve v opačnom smere na Maďarsko. Polovičný profil pritom neprinesie pri polovičných nákladoch rovnaké benefity ako plnohodnotná diaľnica. "Treba však zároveň poznamenať, že aj v prípade severného obchvatu je nevyhnutné, s ohľadom na predpokladané výhľadové dopravné zaťaženie, dôkladne zvážiť výstavbu niektorých úsekov rýchlostnej cesty R4 v polovičnom profile. Nižšie prevádzkové rýchlosti, nižšia dopravná bezpečnosť smerovo nerozdelených jazdných pruhov a zároveň atraktívnosť takto budovanej infraštruktúry nemusia priniesť očakávaný efekt,“ uvádza Palčák. Podľa jeho slov neplatí vzorec, že pri budovaní polovičného profilu projekt generuje rovnakú mieru celospoločenských prínosov pri polovičných nákladoch. Pri nedostatočnom posúdení budúcej dopravnej záťaže a zvážení všetkých súvisiacich aspektov môže dodatočná výstavba druhého profilu znamenať v konečnom dôsledku vyššie náklady na realizáciu investície, ako keby bola hneď na začiatku budovaná v štvorpruhovom stavebnom usporiadaní. Prínos polovičnej diaľnice navyše znížia aj nižšie socioekonomické benefity.