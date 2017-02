Samosprávy a Klub 500 lobujú za diaľnicu pri Ružomberku

Klub 500, primátori Banskej Bystrice a Ružomberka spolu so starostami okolitých obcí vyzývajú ministra dopravy Árpáda Érseka na urýchlené riešenie problémov pri výstavbe úseku D1 Ivachnová-Hubová pri Ružomberku. Pre potrebu jednotného postupu zakladajú iniciatívu Stredné Slovensko. Združovať bude samosprávy a ďalšie subjekty.

Stavba diaľnice podľa zástupcov samospráv nesmie bezdôvodne stáť, inak môže byť ohrozená finančná podpora projektu z fondov EÚ. Z prvého programového obdobia Kohézneho fondu Európskej únie na roky 2007 – 2013 vyčerpala SR na tento projekt 23 miliónov eur. Ďalších 80 miliónov je naplánovaných na čerpanie v programovom období 2014 – 2020.

„Výstavba je pozastavená od februára 2015 a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nie je schopná rozbehnúť stavbu už viac ako dva roky? Minimálne od apríla 2015 je jasné pretrasovanie diaľnice nad Hrboltovou, zhotoviteľ v roku 2016 niekoľkokrát urgoval obnovenie výstavby, no namiesto toho bol proces v júni 2016 zastavený,“ upozorňuje primátor Ružomberka Igor Čombor. Podľa jeho slov v januári tohto roka boli k dispozícii potrebné súhlasy dotknutých orgánov, teraz je koniec februára a znova je „potrebný nejaký prieskum alebo nepriestrelné analýzy“. „Zodpovední funkcionári vôbec nevedia, kedy sa tento úsek dokončí,“ zdôraznil.

„Plánované rozšírenie výroby v spoločnosti Mondi SCP prinesie do roku 2020 do mesta Ružomberok nielen množstvo nových pracovných príležitostí ale aj viac automobilov. Doprava tu kolabuje už dnes a bez obchvatu bude v budúcnosti neudržateľná,“ tvrdí predseda Klubu 500 Vladimír Soták. „Na Slovensku potrebujeme rozbehnúť vysúťažené veci a dať na to príslušný dozor. NDS musí mať svoje dozory, či sa tam robí hospodárne a aké faktúry sa tam podpisujú,“ dodal Soták.

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár so znepokojením sleduje nedostatočnú aktivitu na rozostavanom diaľničnom úseku D1 Hubová – Ivachnová v Žilinskom kraji. Podporuje stanovisko starostov a primátorov a apeluje na NDS, aby čo najskôr rozhodla o všetkých dôležitých otázkach a prijala opatrenia na čo najrýchlejšie vyriešenie vzniknutej situácie.

NDS v reakcii uviedla, že inžiniersko-geologický a hydro-geologický prieskum na tuneli Čebrať sa ukončí koncom apríla tohto roka. „Na základe výsledkov prieskumu a po vyhodnotení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý sa na úseku vykonáva, bude definitívne jasné ako pokračovať ďalej v razení tunela Čebrať a vo výstavbe D1,“ konštatuje NDS v stanovisku. Tunel Čebrať je súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová. Práce na razení tunela sa museli prerušiť pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli, šmykové plochy sa tam podľa doplnkového geologického prieskumu nachádzajú v úrovni 40 až 50 metrov pod povrchom terénu.

"Problém s tunelom Čebrať je jednou z prvých vecí, ktorú som po nástupe do NDS začal okamžite intenzívne riešiť. Využívame všetky možnosti ako urýchliť proces výstavby a ukončiť úsek v čo najkratšom čase. Musíme však mať istotu, že riešenie, ktoré vyberieme ako najvhodnejšie z technického aj ekonomického hľadiska, sa bude dať na sto percent zrealizovať a dlhodobo fungovať. A na to potrebujeme podrobný prieskum a nepriestrelnú technickú analýzu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

Jednou z možností je podľa NDS odklon od pôvodnej trasy a predĺženie tunela, čím by sa obišlo zosuvné územie, vyžaduje si tento postup aj rozhodnutie ministerstva životného prostredia. "Veľmi dobre si uvedomujeme problémy s dopravou v Ružomberku a priľahlých obciach,“ dodal Ďurišin.

Okrem problémov s dopravou a čistotou ovzdušia sa obyvatelia dotknutých obcí a mesta Ružomberka podľa ich zástupcov sťažujú aj na stavenisko, ktoré im má komplikovať život. „Betónové piliere a nedostavané mosty nám tu ostali ako pamätníky neschopnosti NDS,“ hovorí starosta obce Lisková Jozef Murina.

Do susednej obce Martinček vedie jediná prístupová cesta, ktorá slúžila aj ako komunikácia pre stavenisko. „Je totálne rozbitá, v dezolátnom stave. S opravou cesty, ktorú zničili nákladné autá zo stavby, musíme čakať až kým nedokončia diaľnicu. Kedy to však bude, to mi dnes nikto nevie povedať,“ dodáva starosta obce Martinček Juraj Bobek. Problémy majú aj v obci Likavka, kadiaľ dnes prechádza celá tranzitná doprava v smere Banská Bystrica – Dolný Kubín. Tú malo odkloniť práve dobudovanie úseku D1 pri Ružomberku a napojenie rýchlostnej cesty z Banskej Bystrice.

Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol s cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov.