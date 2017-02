Niektorí ľudia prestali platiť fakúry za elektrinu

SITA |

Kauza s cenami energií priniesla so sebou ďalší problém. Tentokrát sa týka dodávateľov energií. Tí majú problémy so zhoršenou platobnou disciplínou odberateľov elektriny, keďže po viacerých výzvach vládnych predstaviteľov prestali platiť faktúry, a to nielen za prvé dva mesiace tohto roka, ale aj za minulý rok.