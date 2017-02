Mosty odchádzajú jeden za druhým

V Nižnej na Orave by v najbližších dňoch mala byť na moste doprava obmedzená do jedného jazdného pruhu. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Zatiaľ sa po moste dalo jazdiť v oboch smeroch s tým, že vozidlá by mali dodržiavať 30-metrovú vzdialenosť. Pribudli semafory, ktoré by mali byť spustené v pondelok poobede. To bude znamenať, že cez most budú púšťať vozidlá striedavo len v jednom jazdnom pruhu. Most sa nedá rekonštruovať v polovičnom profile, počas prác bude treba zabezpečiť náhradné premostenie rieky.

Most je na tom podobne zle, ako bol most v Podbieli, ktorý napokon cestári museli v septembri 2015 zatvoriť, zbúrať a postaviť nanovo. „Doplnkovou diagnostikou bolo preukázané, že most v Nižnej vykazuje závažné poruchy nosnej konštrukcie, vrchnej stavby mosta, obdobné ako pri moste v Podbieli, pretože ide o zhodný typ konštrukcie, postavený v rovnakom období a rovnakou technológiou,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Zuzana Hromcová.

Keby most v Nižnej museli za dňa na deň zatvoriť, tak ako pred rokom v susednej obci Podbiel, znamenalo by to veľké komplikácie. Vtedy vodiči osobných áut jazdili provizórnou obchádzkou cez poľné cesty. To by však v Nižnej nebolo možné, preto starosta obce dúfa, že dopravné obmedzenia a opatrenia, ktoré smerujú k tomu, aby sa most čo najmenej zaťažoval, postačia na to, aby zostal ako-tak ešte prejazdný. Obchádzka by znamenala minimálne 50 kilometrov navyše.

„To by tvrdým spôsobom zasiahlo do života obyvateľov Nižnej. Obec je rozčesnutá riekou Oravou a má jediný most, cez ktorý sa dá prejsť autom. Máme ešte dve visiace lávky, ľudia by museli chodiť pešo. Nižná je aj priemyselná obec, máme tu štyri priemyselné parky, skomplikovalo by to ich zásobovanie,“ hovorí starosta Nižnej Jaroslav Rosina.

Presný termín, kedy by sa mohla začať oprava mosta, ešte nie je známy. „Most v Nižnej je zaradený v projekte – Rekonštrukcia a modernizácia mostov na cestách I. tried,“ tvrdí hovorkyňa SSC. Zatiaľ sa rozhoduje o obchádzkach a pripravuje sa náhradné premostenie. Hovorí sa o tom, že tak ako v Podbieli sa postaví vedľa poškodeného mosta ťažká mostová súprava, to však nebude hneď.

„Pokiaľ sa týka úlohy, že máme okamžite začať s výstavbou náhradného premostenia, toto nie je možné realizovať z dôvodu, že projektová dokumentácia na mostný objekt, ktorej súčasťou je aj dokumentácia na náhradné premostenie, bude k dispozícii k 31. marcu 2017. Taktiež na dodávateľa stavby musí prebehnúť verejné obstarávanie,“ uviedla Hromcová.

Najbližšie má krízový štáb zasadnúť na budúci štvrtok. Podľa starostu Nižnej by sa mal zaoberať aj inými možnosťami premostenia rieky, ako je požičanie ťažkej mostovej súpravy. „Uvažujeme, že by sa vybudoval brod cez rieku, čo by bolo lacnejšie aj rýchlejšie. Takto sa to napríklad rieši v Poľsku,“ naznačil starosta.

Most v Nižnej ponad rieku Orava je aj súčasťou medzinárodnej cesty do Poľska. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 týmto úsekom prešlo denne takmer 10-tisíc áut, takmer 20 percent z toho sú nákladné vozidlá.

„Mosty so svojou dlhodobou životnosťou vyžadujú pravidelné prehliadky, kde sa identifikujú nepriaznivé stavy a následne potrebujú aj vykonanie opráv a údržby,“ hovorí Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného. A práve údržbe sa v minulosti nevenovalo toľko pozornosti.

V Podbieli most uzatvorili náhle v septembri 2015. Najprv vodiči jazdili cez poľné cesty, potom prišli dve náhradné riešenia – najprv ponad poškodený most postavili provizórne premostenie, po ktorom mohli jazdiť len osobné autá, kamióny odklonili na iné trasy.

O tri mesiace vedľa poškodeného mosta postavili dočasný most v podobe ťažkej mostnej konštrukcie. Jazdiť po nej mohli už všetky vozidlá, aj kamióny do 40 ton, no len v jednom smere, a to znamenalo čakanie v kolónach.

Starý most zbúrali a bol postavený nový, ktorý prišli politici otvoriť vlani v lete. Celkové náklady na výstavbu mosta, ale aj oboch dočasných mostov, novej príjazdovej cesty a likvidáciu starého mosta dosiahli 6,127 milióna eur.