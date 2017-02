Trumpovo odstúpenie od TPP uvoľnilo priestor Číne pre zónu RCEP

Tento projekt iniciovala Čína ako konkurenta dohody nazývanej Transpacifické partnerstvo (TPP) medzi východnou Áziou a Amerikou. Vzhľadom na to, že nový americký prezident Donald Trump od TPP odstúpil, šanca na presadenie RCEP sa zvýšili.

Rozhovory majú trvať do piatku. Členmi iniciatívy sú najbohatšie i najchudobnejšie ázijské krajiny a celá RCEP by zahŕňala približne 3,4 miliardu ľudí, takže by to bola najväčšia zónou voľného obchodu na svete. O dohode okrem Japonska a Číny konajú Austrália, Barma, Brunej, Filipíny, India, Indonézia, Južná Kórea, Kambodža, Laos, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Thajsko a Vietnam.

Rokovania o RCEP sa začali v roku 2013 a komplikujú ich rozdielne postoje ku clám, obchodu v službách a otvorenosti investícií do jednotlivých odvetví. Japonský premiér Šinzó Abe a ďalší prozápadní lídri ešte dúfajú, že presvedčia Trumpa, aby svoje odmietanie TPP prehodnotil, uviedla agentúra AP.

Príkaz o odstúpení Spojených štátov od TPP podpísal prezident minulý mesiac a chce ju nahradiť bilaterálnymi dohodami.