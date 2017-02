ASL: Ozdravný plán VšZP prenesie riziko na občanov

Asociácia vníma ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ako snahu o úplne prenesenie poistného rizika na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne na občanov. Upozornil na to v otvorenom liste premiérovi SR Robertovi Ficovi prezident ASL Marián Šóth.

„Podľa nášho názoru nebola vykonaná žiadna analýza, aké dôsledky a dopady bude mať navrhované zníženie úhrad v rozsahu na dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP. Občana sa to nedotkne, štátny rozpočet viac peňazí nedá, zdravotné poisťovne nemajú a nedajú. Len poskytovatelia zdravotnej starostlivosti to zvládnuť musia. Za menej peňazí viac muziky,“ zhodnotil Šóth. Takéto prenesenie poistného rizika na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nepovažuje prezident ASL za správne.

Ako pokračoval Šóth, keď už niesť ťarchu kritickej situácia, tak potom rovnomerne, všetci hráči poistného trhu a za jasných pravidiel. „Nikde sme ale nenašli objektívne zdôvodnenie návrhov ozdravného plánu, respektíve na základe čoho uvedené konkrétne návrhy opatrení vznikli. Jednotlivé navrhované opatrenia určite nie sú rovnomerné, čo sa týka dopadu na jednotlivé segmenty poskytovateľov,“ poznamenal Šóth.

Navrhované zmeny sú podľa neho v priamom rozpore so samotným Programovým vyhlásením vlády SR, a to najmä so zámerom znížiť čakacie časy.

Prezident ASL poukazuje aj na fakt, že VšZP v ozdravnom pláne očakáva dodatočné zdroje okolo 150 miliónov eur v tomto roku. „Očakávame, že v prípade dofinancovania zdravotníctva o týchto 150 a možno aj viac miliónov eur prídu dodatočné finančné zdroje nielen do nemocníc, ale aj do ambulantného sektora. Považujeme to za základný predpoklad, aby nedošlo k zhoršeniu kvality dostupnosti zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore,“ uviedol Šóth.

Podľa informácií vyplývajúcich z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016 bude očakávaná strata poisťovne vo výške približne 200 miliónov eur. Ozdravný plán poisťovne odsúhlasil koncom decembra minulého roka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnosti sa ním zaoberá ministerstvo zdravotníctva.