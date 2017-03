V Grécku očakávajú až 14 miliárd eur z turizmu

SITA |

Grécko by tento rok mohlo z turistiky získať až 14,5 miliardy eur, čo by bol oproti predchádzajúcemu roku nárast až o deväť percent. Agentúre Reuters to v utorok povedal šéf zväzu gréckych turistických kancelárií SETE Andreas Andreadis.