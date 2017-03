Brexit ohrozuje britské špeciality s chráneným označením EÚ

Desiatkam špecialít vyrábaných v Británii tak hrozí, že prídu o svoje chránené označenie, keď Británia vystúpi z EÚ. Táto perspektíva zanecháva výrobcov v úplnej neistote pokiaľ ide o to, ako majú v budúcnosti chrániť svoje produkty.

Británia totiž nedisponuje vlastným systémom označenia porovnateľný s tým, ktoré existuje napríklad vo Francúzsku a ktoré chránii proces výroby alebo pôvod produktov.

Preto sa Charles Martell pred dvoma desaťročiami obrátil na európske úrady. Na svojej farme v Gloucestershire na juhozápade Anglicka vyrába Single Gloucester cheese podľa receptu z roku 1931.

„Niektorí začali vyrábať ten istý syr v zahraničí, ale ja som povedal: Dovoľte, toto nie je váš syr!“ vysvetľuje farmár uprostred svojich kráv v Dymocku v grófstve Gloucester.

Podarilo sa mu pre syr získať chránené označenie pôvodu, ktoré podľa bruselskej definície chránii miestne špeciality, ktorých kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo prevažne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a ak výroba, spracovanie a príprava takéhoto tovaru sa deje na vymedzenom území.

Známymi príkladmi sú francúzske šampanské, talianska parmská šunka alebo grécky syr feta. Británia má 77 výrobkov chránených týmto označením, medzi ktoré patrí čerstvý cornwallský syr, škótsky losos a škótska whisky.

Podľa údajov Európskej komisie sa výrobky s chráneným označením pôvodu predávajú 2,3 krát lepšie ako podobné výrobky bez tohto označenia. A výrobcovia môžu žiadať od EÚ finančnú podporu.

Keď Charles Martell začal v roku 1976 svoj Single Gloucester cheese vyrábať, dojil svoje tri kravičky ručne a predával niekoľko bochníkov syra na miestnom trhu. Dnes syr vyváža do tridsiatky krajín.

Zamestnáva jedného Rumuna, experta na chov kráv, a ďalších ľudí z Poľska a Bulharska. Farmári sa obávajú, že budú ťažko získavať pracovné sily, ak brexit uzavrie britský pracovný trh pre pracovníkov z kontinentu.

Daniela Welchová, ktorá pochádza z Bulharska a pre Martella vyrába Single Gloucester cheese už 13 rokov, je plná nádejí. „Som si istá, že s našimi syrmi budeme mať na európsky trh naďalej prístup, aj bez označenia EÚ,“ hovorí.

V Newmarkete na východe Anglicka sa výrobcovia miestnych párkov z bravčového a byliniek rozhodli pre inú formu európskeho značenia: chránené zemepisné označenie, ktoré je viac spojené s územím, na ktorom sa výrobok vyrába, než s procesom výroby. Aj títo výrobcovia sa stretli s napodobeninami svojich párkov.

Grant Powter, ktorého rodina tieto párky vyrába od osemdesiatych rokov 19. storočia, považuje toto označenie pre svoj podnik za rozhodujúce. „Až bude aktivovaný článok 50, ocitneme sa v neistote,“ hovorí. Ide o článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým formálne začne vyjednávanie brexitu.

Britská vláda ešte neoznámila, či budú európske označenia nahradená podobným mechanizmom platiacim v Británii. „Tieto produkty sú veľmi dôležité pre upevňovanie našej povesti významné kulinárske krajiny a budeme postupovať tak, aby boli aj v budúcnosti chránené,“ uviedol hovorca ministerstva poľnohospodárstva.

Charles Martell si nedokáže predstaviť, že by britská vláda nezaviedla britskú podobu chránených označení. „Bolo by to šialenstvo, keby to neurobili,“ vyhlasuje. Neskrýva však uspokojenie nad tým, že Británia EÚ opúšťa. Brexit by podľa neho mohol byť príležitosťou, ako lepšie chrániť miestne prostredie a skoncovať s „príliš štedrými“ dotáciami pre veľké poľnohospodárske podniky.