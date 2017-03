Zdražovanie káblovky zneistilo zákazníkov

(Kliknutím na obrázok zväčši, Rady pred zákazníckym centrom operátora. Spoločnosť tvrdí, že nejde o výpovede a ľudia si chcú často objasniť novú ponuku.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Pravda

Zmena výšky poplatku sa od 1. apríla dotkne všetkých zákazníkov. Spoločnosť ich informovala listom. „Táto zmena sa vzťahuje na väčšiu časť zákazníkov, v priemere sa jedná o niekoľko desiatok centov, u väčšiny zákazníkov je to v čiastke menej než jedno euro,“ povedal hovorca spoločnosti UPC Jaroslav Kolár. Zmeny sú však rozdielne v závislosti od využívaných služieb.

Zákazníci, ktorí so zmenami cien budú súhlasiť, musia počítať so zmenou doby viazanosti, ktorá po novom bude 12 mesiacov. Viazanosť začína všetkým zákazníkom plynúť od účinnosti zmeny služby. Podľa slov hovorcu spoločnosť pristupuje k úprave cien v súvislosti so zmenami v ponuke služieb. Tie by mali byť po novom dostupné aj pre terajších zákazníkov, ktorí sa v minulosti zaviazali na určité obdobie využívať inú skladbu služieb.

Denník Pravda poukázal na hrozbu zdražovania televíznych poskytovateľov po tom, čo z voľne šíriteľného terestriálneho vysielania DVB-T odišla televízia Markíza. Jednu z najsledovanejších staníc na Slovensku tak už nie je možné naladiť bezplatne len prostredníctvom príjmu cez anténu, čo vytvorilo priestor pre zdražovanie platených televíznych služieb.

UPC nie je jediný, kto zdražuje. Skylink od marca zvyšuje svoj servisný poplatok pri platbách cez SIPO alebo inkasom z účtu z 2,60 eura na 3,60 eura. Pri platbe na 12 mesiacov aktuálny servisný poplatok 39,70 eura od marca stúpne podľa nového cenníka na 55,60 eura. V minulom roku firma zvýšila poplatok z 2 na 2,60 eura. Vylúčené nie je ani zdražovanie ďalších operátorov. Začiatkom februára Ivica Hricová zo spoločnosti Orange uviedla, že v súvislosti s rastom nákladov na obsah nemôžu vylúčiť ani možnosť zvyšovania cien. Naopak, Telekom túto možnosť odmietol.

Zákazníci spoločnosti UPC, ktorí sú so zmenami nespokojní, majú možnosť od zmluvy odstúpiť. „Zo zákona však zákazník má právo v takýchto prípadoch ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny naše služby bez sankcie ukončiť. Ak sa zákazník takto rozhodne, je potrebné, aby nás informoval čo najskôr listom s vlastnoručným podpisom – najneskôr však do dátumu zmeny služby – aby sme boli schopní predmetnú žiadosť včas technicky spracovať,“ hovorí Kolár.

UPC však prostredníctvom svojho hovorcu tvrdí, že zákazníci aj napriek zvyšovaniu cien svoje zmluvy hromadne nerušia. Podľa Kolára väčšina zákazníkov, ktorí navštívia zákaznícke centrá, nechce svoje zmluvy zrušiť ale zmeniť skladbu využívaných služieb. Ušetriť môžu napríklad zmenou televízneho balíčka alebo znížením rýchlosti internetu. „Častým dôvodom návštevy zákazníckych centier je taktiež dovysvetlenie či objasnenie predloženej novej ponuky služby alebo služieb,“ dodáva Kolár. Poskytovateľ internetu a káblovej televízie svojim zákazníkom so zvyšujúcou sa cenou poskytne vyššiu rýchlosť internetu, videotéku, mobilnú televíziu alebo 7-dňový televízny archív.