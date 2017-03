Novým šéfom ÚRSO by sa mohol stať bývalý šéf SIS

Kandidatúra Jána Valka však môže mať podľa portálu vEnergetike.sk problém. Problémom je to, že nespĺňa zákonné podmienky pre vymenovanie do funkcie. V spoločnosti JAVYS bol Valko členom predstavenstva a vrchným riaditeľom pre ekonomiku a obchod. V októbri 2007 sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva JAVYS. Tieto funkcie vykonával do roku 2011. Zákon však vyžaduje minimálne desaťročnú prax v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. To Valko nespĺňa.

Podľa portálu vEnergetike.sk je však koalícia pripravená zmeniť zákon, aby mohla Valka navrhnúť. Predsedu ÚRSO totiž vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády SR. Valko by mal byť prijateľný aj pre Andreja Kisku.