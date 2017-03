Česi chcú začať stavať trate na rýchlosť 300 km/h v roku 2025

Vláda má podľa nich plánovať trate pre rýchlosť minimálne 300 kilometrov za hodinu a urýchliť ich prípravu. Súčasný termín začatia stavby v roku 2035 je podľa poslancov neprijateľný. Výstavbu je možné začať v roku 2025 a v roku 2035 ju dokončiť. Na stretnutí s novinármi to vo štvrtok uviedol podpredseda snemovne hospodárskeho výboru Martin Kolovratník (ANO).

„Dostávame sa do pozície zakomplexovaný krajiny, ktorá má veľmi zlú povesť, čo sa týka výstavby dopravnej infraštruktúry,“ povedal poslanec TOP 09 František Laudát. Česko by sa podľa neho malo s prípravou vysokorýchlostných tratí dostať aspoň na úroveň Británie, kde príprava pred začatím výstavby trvala osem rokov.

Podľa Kolovratníka je reálne, že by sa ročne mohlo postaviť 40 až 50 kilometrov, čo by Česko zvládlo tak z hľadiska peňazí, ako aj stavebných kapacít. Zmyslom vyhlásenia má byť podľa zúčastnených poslancov zaviazanie vlády a zvyšných politických síl, aby na časovo náročnej príprave spolupracovali. Vláda by sa potom mala zaviazať k plneniu konkrétnych krokov v stanovených termínoch, čo by Snemovňa mala v budúcnosti kontrolovať.

Poslanci podporujú výstavbu nových tratí, a nie modernizáciu existujúcej siete na rýchlosti okolo 250 kilometrov za hodinu. Práve rýchlosť 250 kilometrov za hodinu je najnižšou rýchlosťou, pre ktorú plánuje Správa železničnej dopravnej cesty (SŽDC) vyhodnocovať ekonomickú efektivitu projektov rýchlostných tratí. Opustenie existujúcich konvenčných tratí u diaľkovej osobnej dopravy podľa poslancov zlepší dopravnú obslužnosť regiónov. Na klasických tratiach tak bude výrazne viac priestoru pre nákladnú dopravu a prímestskú železnicu, ktorú teraz rýchliky a ďalšie vlaky z tratí vytláčajú.

Podľa ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) si výstavba zhruba tisícky kilometrov nových vysokorýchlostných tratí vyžiada viac ako 500 miliárd korún. Trate sa navyše budú stavať v čase, keď sa nedá počítať s tým, že na ne bude môcť ČR využiť dotácie z Európskej únie.

Prvé projekty vysokorýchlostných tratí sú teraz ešte len vo fáze štúdií. Najbližšie k výstavbe sú vysokorýchlostné trate z Prahy do Nemecka cez Drážďany a z Prahy do Brna a do Břeclavi. Aj tieto prvé projekty sú však zatiaľ vo fáze, keď stavba prichádza do úvahy najskôr okolo roku 2030.

Snemovňa vo štvrtok dopoludnia po debate na túto tému schválila uznesenie, v ktorom okrem iného vyzýva vládu, aby za prioritu považovala spojenie z Drážďan do Břeclavi, a tiež do Ostravy. Pokiaľ to bude odôvodnené, ďalším prioritným smerom by mala byť os Vratislav – Mníchov. Snemovňa tiež žiada vládu, aby do prípravy bezodkladne zapojila zahraničných expertov s praktickými skúsenosťami v tejto oblasti.