Budapešť odblokovala Mochovce

Slovensko a Maďarsko podpísali dohodu o budovaní nových kapacít prenosovej sústavy. Ministri krajín o podpise zmluvy informovali spoločným listom. Na fotke zľava: Peter Kažimír, minister financií, Péter Szijjártó, minister zahraničných vzťahov a hospodárstva Maďarska, a Peter Žiga, minister hospodárstva. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Dohodli sa na tom prevádzkovatelia elektrizačných prenosových sústav, pričom investíciu za 80 miliónov eur plánujú postaviť z úverov a vlastných zdrojov. Stavbu vedenia roky blokovala maďarská strana. Bolo podozrenie, že nechcela pustiť elektrinu z Mochoviec na Balkán na úkor elektriny, ktorá tam putovala z Maďarska.

Zmluvu o výstavbe dvoch 2 400 kilovoltových vedení Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka v stredu za slovenskú stranu podpísala Slovenská elektrizačná prenosová sústava a za maďarskú stranu to bola firma Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR).

Na problém s nevybudovaným cezhraničným vysokonapäťovým vedením vlani upozornil denník Pravda. Bez novej linky totiž prebytočná elektrina z Mochoviec nemala ako ísť na Balkán a rentabilnosť dostavby blokov 3 a 4 by tak bola otázna. Nové prepojenie bude mať spolu 80 km, z toho 20 km povedie na území Maďarska, zvyšok v SR. Hlavnou úlohou nového vedenia bude zabezpečiť energetickú bezpečnosť oboch krajín.

"Zmluva je významným krokom pri výstavbe týchto dôležitých prepojení prenosových sústav medzi Slovenskom a Maďarskom. Nové vedenia budú mať veľký význam pre obchodovanie s elektrickou energiou,“ povedal minister financií Peter Kažimíra. Oba projekty označila Európska komisia za projekty spoločného záujmu a ich vybudovanie má pomôcť plniť ciele a priority Energetickej únie v oblasti energetiky a klímy.

Ako sa pre denník Pravda vyjadril minister zahraničných vecí a zahraničného hospodárstva Péter Szijjártó, nové vedenie môže vytvoriť aj podmienky na zníženie cien elektrickej energie.

„Nové vysokonapäťové vedenie uľahčí medzihraničný obchod s komoditami a dáva možnosť zarobiť slovenským, ako aj zahraničným firmám. Trh s energetickými komoditami je u nás plne liberalizovaný a vďaka novopostaveným kapacitám vznikne väčší priestor pre obchodovanie so susednými krajinami. Väčšia konkurencia medzi dodávateľmi by mala zároveň tlačiť ceny smerom dolu,“ povedal Szijjártó. Obe strany zhodne vyzdvihli potrebu budovať prenosové kapacity hlavne s ohľadom na súčasnú geopolitickú situáciu na energetickej mape Európy, keď dochádza k výrobe elektriny na severe a spotrebe na juhu kontinentu.

Z hľadiska biznisu s komoditou pritom ide o lukratívny obchod. Aktuálne trhy Čiech, Slovenska, Maďarska či Rumunska sú v oblasti nákupov úzko prepojené a nič nebráni efektívnemu obchodovaniu. Podľa informácií Pravdy dosahuje elek­trárenský biznis za Dunajom obrovské rozmery, rádovo v stovkách miliónov eur. V Maďarsku mnohí predajcovia elektriny ťažia zo slušných marží. V prípade, že by sa na Balkán tranzitovala elektrina z Mochoviec, časť z nej by mohla skončiť aj v Maďarsku. Vyššia ponuka elektriny by znížila ceny a dole by išli aj marže elektrárenských spoločností v Maďarsku.

Elektrárenský sektor v Maďarsku má pod kontrolou vláda Viktora Orbána. Oproti tomu slovenská vláda Roberta Fica má po privatizácii v najväčších slovenských energetických firmách len symbolické slovo. Výnimkou je len plne štátna Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Táto minulý rok dosiahla zisk 73 miliónov eur.

„Osobne sa teším a vítam, že na Slovensku zarába na biznise s energiami aj slovenská firma,“ povedal Kažimír na otázku, či by sa regulovaný zisk SEPS a vďaka tomu aj koncové ceny energií nemohli znížiť.

Linka z Mochoviec cez Veľký Ďur pri Leviciach do Maďarska bude vďaka včerajšiemu podpisu dohody stáť už o tri roky. Práce na vedení by sa s viditeľným efektom mali rozbehnúť do konca roka. Zúčastnené strany plánujú budovať prepojenie typu 400 kV medzi Gabčíkovom (SR) a obcami Veľký Ďur (SK) a Gönyű (MR), prepojenie 2×400 kV medzi Sajóivánkou (MR) a Rimavskou Sobotou (SR). Ďalšie plánované prepojenie medzi obcami Kisvárda (MR) a Veľkými Kapušanmi (SR) s objemom 400 kV tak ešte bude musieť počkať.