Svetová spotreba benzínu má dosiahnuť vrchol v roku 2021

Dopyt po benzíne, ktorý sa na svetovej spotrebe ropy podieľa asi štvrtinou, zastaví rast aj napriek neustálemu zvyšovaniu počtu automobilov vo svete. K ukončeniu rastu spotreby benzínu prispeje zvyšovanie počtu hybridných a elektrických vozidiel v Európe a USA.

Očakávaný pokles spotreby benzínu vo vyspelom svete však bude sprevádzaný ďalším rastom inde vo svete, najmä v Ázii, kde sa bude ďalej výrazne zvyšovať rozsah automobilového parku, uviedli analytici podľa agentúry Reuters.

V roku 2021 by globálna spotreba benzínu mala podľa WoodMackenzie dosiahnuť 25,89 milióna barelov denne. Spoločnosť Vitol, ktorá je najväčším svetovým obchodníkom s ropou, minulý mesiac predpovedala, že svetový dopyt po benzíne a nafte dosiahne maximum až v rokoch 2027–2028.

WoodMackenzie odhaduje, že do roku 2025 sa celosvetový počet benzínových automobilov zvýši oproti dnešku o desať percent nad hranicu jednej miliardy. So započítaním naftových vozidiel vrátane nákladných automobilov by počet vozidiel mal vzrásť o 20 percent na 1,32 miliardy. Globálne maximum v dopyte po rope však podľa expertov v dohľade stále nie je.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) bude spotreba ropy vo svete v dohľadnej budúcnosti ďalej rásť, aj keď pomalším tempom. Podľa analytikov WoodMackenzie bude v budúcom desaťročí spotreba ropy rásť priemerným ročným tempom okolo pol milióna barelov denne v porovnaní s doterajšími tempami viac ako milión barelov denne.

Úloha osobnej automobilovej dopravy v spotrebe ropy sa podľa WoodMackenzie zníži a rast ropného dopytu potiahne v budúcnosti najmä petrochémia, ktorá používa ropu na výrobu plastov. Naďalej bude tiež rásť spotreba ropy v sektore komerčnej dopravy, najmä v autobusovej, lodnej a leteckej preprave.