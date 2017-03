Ifo: USA by v prípade obchodnej vojny stratili viac ako Nemecko

Vyplýva to z aktuálnej štúdie nemeckého inštitútu Ifo, ktorú na svojom webe analyzuje nemecký týždenník Wirtschaftswoche.

Ak by americký prezident Donald Trump uviedol svoje ochranárske plány do praxe, zasiahli by hlavne USA. Simulačný model Ifo skúmal, čo by sa stalo, keby USA zaviedli na dovoz všetkého daň vo výške 45 %. Ak by ostatné štáty zaviedli daň v rovnakej výške na americké výrobky, prepadol by sa vývoz USA o 91 percent, uviedol riaditeľ Ifo Clemens Fuest pre Wirtschaftswoche.

Americký HDP by sa v takom prípade podľa Fuesta znížil o sedem percent a spôsobil škody aj svetovému obchodu. Do USA smeruje deväť percent nemeckého vývozu, nemecký HDP by sa ale podľa prepočtov znížil iba o pol percenta. Ak by Trump zaviedol clo len na dovoz z Mexika a Číny, znížil by sa čínsky import do USA o 52 percent a ten z Mexika o 58 percent. Straty by sa ale čiastočne vyrovnali dovozom z ostatných krajín.

„V prípade obchodnej vojny so všetkými partnerskými krajinami by USA boli jedným z tých, kto by bol najviac stratový. Preto by obchodní partneri nemali dovoliť, aby sa medzinárodné obchodné dohody v rámci WTO (Svetovej obchodnej organizácie) nahrádzali bilaterálnymi dohodami s USA,“ varuje Fuest.