MIT: Viac emisií z áut VW môže spôsobiť 1200 predčasných úmrtí

Vyplýva to zo štúdie Massachusettského technologického inštitútu v USA. Štúdia vyšla v časopise Environmental Research Letters a cituje z nej agentúra AFP.

Podľa vedcov by 2,6 milióna vozidiel zo skupiny Volkswagen, teda vozidiel značiek VW, Audi, Škoda a Seat, predaných v Nemecku v rokoch 2008 až 2015 mohlo zaviniť v Českej republike 72 predčasných úmrtí. Vo Francúzsku by malo byť predčasne ohrozených 84 životov, 160 v Poľsku a až 500 v Nemecku. Vyššie emisie týchto vozidiel môžu skrátiť 1200 ľuďom život až o desať rokov.

„Znečistenie ovzdušia výrazne presahuje hranice štátov,“ uviedol spoluautor štúdie Steven Barrett. „(Znečistenie) sa nestará o politické hranice; ide jednoducho za hranice. Takže auto v Nemecku môže mať významný vplyv na susedné krajiny, najmä v husto osídlených oblastiach, ako je európsky kontinent.“

Rovnaká skupina vedcov sa pred časom zamerala na dopady škodlivých emisií z 482 000 upra­vených áut automobilky predaných v USA. Tu vyčíslila počet možných predčasných úmrtí v dôsledku „dieselgate“ na 60.

Firma Volkswagen tvrdila, že jej vozidlá vyhovujú štandardom ochrany životného prostredia. V skutočnosti ale produkovali až štyrikrát viac oxidov dusíka a ďalších látok, ako povoľujú európske štandardy.

Spoločnosť v septembri 2015 priznala, že do 11 miliónov naftových vozidiel inštalovala softvér, ktorý falšoval výsledky meraní produkovaných emisií. Škandál ju ťažko poškodil a v septembri 2015 viedol k rezignácii generálneho riaditeľa Martina Winterkorna. Klesať začal aj predaj dieselových vozidiel iných značiek.

Výskumníci vychádzali vo svojich odhadoch predčasných úmrtí z metódy podobnej tej, ktorú použili pri výpočte vplyvu na zdravie v USA. Ich analýza vychádza čiastočne z meraní emisií, ktoré vykonal u vozidiel Volkswagene nemecký spolkový úrad pre automobilovú dopravu. Zároveň využili historické údaje o správaní vodičov v Nemecku, aby odhadli počet kilometrov, ktoré ročne najazdia a kam najčastejšie jazdia. Z toho vygenerovali mapu nadmerných emisií v Nemecku. Túto mapu potom zapracovali do simulácie atmosféry, aby vymodelovali, kam emisie oxidov dusíka cestovali vzhľadom k prevládajúcim vetrom, teplote a zrážkam a kde sa dostali do vzájomnej reakcie s ďalšími zlúčeninami a vytvorili jemné častice a ozón. To potom skombinovali s hustotou osídlenia, odhadli dĺžku vystavenia obyvateľov v krajinách EÚ škodlivým emisiám áut v Nemecku a určili vplyv na zdravie a predčasné úmrtia v súvislosti s dĺžkou vystavenia týmto emisiám a zdravotným rizikám.