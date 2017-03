Snapchat fotografie vtrhli na Wall Street

Akcie odštartovali deň na úrovni 17 dolárov a ukončili ho na vyše 24 dolároch za kus, čo predstavuje nárast o 40 percent. To znamená, že hodnota firmy na burze v New Yorku za pár hodín stúpla o 6 miliárd na 30 miliárd dolárov. Ide tak o najvýznamnejší príchod novej významnej technologickej firmy na trh od roku 2012, keď sa začalo obchodovanie s akciami Facebooku.

Otázkou teraz zostáva, či hodnota Snapchatu pôjde smerom Facebooku alebo Twitteru. Kým Facebook pokračoval v silnom raste a jeho trhová hodnota je teraz okolo 400 miliárd dolárov, Twitter akoby zostal stáť na mieste na hodnote 11 miliárd dolárov. Problémy má najmä s pretavením svojho potenciálu a užívateľskej bázy do reálnych tržieb a zisku. To sa týka aj Snapchatu. Od vzniku v roku 2011 táto firma nikdy nevykázala zisk.

Snapchat (pôvodne Picaboo) je aplikácia založená na posielaní fotiek. Postavená je na princípe, že človek odfotografuje nejakú situáciu svojím mobilným telefónom a pošle ju priateľom. Tí si ju môžu pridŕžať, inak sa maže. Môžu tiež odpovedať odfotením inej situácie. Niektoré snímky je možné uložiť do albumu.

Podľa niektorých analytikov je však hodnota Snapchatu už teraz nadhodnotená. Nepoukazujú len na neustálu stratovosť firmy, ale aj na to, že rast základne užívateľov Snapchatu sa v posledných mesiacoch výrazne spomalil a momentálne predstavuje celkovo asi 160 aktívnych užívateľských kont. Zároveň Snapchat používajú najmä tínedžeri, respektíve ľudia do 30 rokov. To nie sú veľmi lojálni zákazníci. Hocikedy môžu Snapchat opustiť a začať používať inú aplikáciu, ktorá bude momentálne viac „cool.“

Nováčikovi na burze na Wall Streete do karát nehrá ani fakt, že podobný model interakcie do svojich služieb implementoval už aj konkurenčný Instagram, ktorý patrí pod Facebook. To môže byť zaujímavé pre ľudí, ktorí preferujú používať jednu aplikáciu na viacero činností a nie sa preklikávať z jednej do druhej.

Iní investori a analytici nesúhlasia. Podľa nich má Snapchat v sebe značný inovačný potenciál a funguje ináč ako klasické komunikačné aplikácie, ako je napríklad Whatsapp. „Zaujímavá je napríklad rýchla úprava fotografií pred odoslaním,“ uviedol pre agentúru Reuters Jordan Hiscott zo spoločnosti Ayondo Markets. Firma takisto nedávno začala ponúkať slnečné okuliare Spectacle so zabudovaným fotoaparátom.