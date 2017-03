Levoča rokuje s veľkým investorom, ten zvažuje aj Rumunsko

„Investor aj naďalej rokuje s mestom a prejavuje záujem. Dvere do Levoče má stále otvorené,“ uviedol primátor mesta Milan Majerský. Potvrdil to aj konateľ spoločnosti Ondrej Spodniak, podľa ktorého chcú naďalej závod v Levoči postaviť. Napriek všetkému však hrozí, že projekt presunú do Rumunska.

Kompletný závod by poskytoval modelový výrobný koncept pre výstavbu montovaných nízkoenergetických bytových a nebytových objektov, vyrábať by sa tam mali panelové dielce pozostávajúce zo železobetónových buniek so zabudovanými rozvodmi a inštaláciami. Spoločnosť plánovala do realizácie projektu investovať do 100 miliónov eur. Mesto ešte v októbri 2015 informovalo, že so stavebnými prácami by sa mohlo začať v januári 2016 a kompletnú prevádzku plánuje firma spustiť v novembri 2016. Spoločnosť predložila svoj investičný zámer Ministerstvu hospodárstva SR, žiadala investičný stimul vo forme daňových prázdnin. „Od vlády dostala výkričník, že zámer nie je dôveryhodný,“ informoval Majerský.

„Z posudzovaných údajov investičného zámeru a dožiadaných dokladov vyplynulo, že žiadateľ nedostatočne preukázal dôveryhodnosť majetkovoprávneho pozadia spoločnosti Enviro Bau Slovakia, s.r.o., čím vznikalo riziko z hľadiska implementácie investičného zámeru a trvalej udržateľnosti projektu,“ uviedol hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano. Ako ďalej vysvetlil, pri hodnotení investičného zámeru ministerstvo vychádza z komplexných hodnotiacich kritérií.

„Posudzuje investičný zámer investora, ktorý o investičnú pomoc žiada, z pohľadu splnenia všetkých legislatívou stanovených podmienok, a rovnako aj z pohľadu ekonomicko-sociálneho prínosu investície pre daný región. Po zhodnotení všetkých kritérií sa ministerstvo rozhodlo v procese posudzovania investičného zámeru nepokračovať,“ dodal. Pripomenul tiež, že podľa zákona o investičnej pomoci musí záujemca o investičnú pomoc preukázať štruktúru vlastníctva a zdroje financovania. „V prípade, ak nie sú dôveryhodne podložené, v procese posudzovania žiadosti sa nepokračuje v záujme ochrany prostriedkov štátu,“ skonštatoval Stano.

„S primátorom Levoče sme v kontakte, pozemky v Levoči sú pre náš projekt vhodné, všetko nám vyhovuje. Zároveň chceme i daňové prázdniny na nejaké časové obdobie, tie prázdniny sú aj predmetom rokovania s ministerstvami,“ povedal Spodniak.

Podľa jeho slov má však spoločnosť pripravené aj náhradné riešenie. „Ak sa nedohodneme, naťahovalo by sa to, zámer na Slovensku zrušíme a tento projekt presunieme do Rumunska. Zhruba pred rokom sme niekoľkokrát rokovali v Rumunsku, a to nám ponúklo jednoznačné podmienky, ktoré sa nám páčia,“ vysvetlil ďalej.

Podľa jeho slov sa spoločnosť medzičasom snažila projekt predstaviť ešte dôkladnejšie. „Vysvetlili sme, že nechceme žiadne peniaze, žiadne dotácie, zaujímajú nás daňové prázdniny, teda my investujeme z našich peňazí, z úveru, ktorý zaisťujeme my,“ doplnil Spodniak.

Okrem 500 pracovných miest by podľa neho mohlo vzniknúť aj ďalších 300 miest u subdodávateľov a dodávateľov materiálov či služieb pre závod. Poukázal pritom na to, že vďaka vyrobeným betónovým prefabrikátom by sa mohlo stavať rýchlejšie a lacnejšie. „Osemdesiat percent stavebnej výroby sa realizuje v závode, na stavbe sa už potom všetko len skompletizuje, tým pádom sa dostaneme aj na inú cenu za výstavbu za meter štvorcový,“ dodal konateľ spoločnosti, podľa ktorého by sa takáto výstavba zameriavala na sociálne a nájomné bývanie.