Zamestnanci dúfajú, že PSA vráti značke Opel lesk

„Mám inštinktívny dojem, že to bude skôr pozitívne,“ povedal podľa agentúry AFP Lagraff.

V pondelok sa v Rüsselheime na západe Nemecka ako obvykle blíži pokojným krokom k vysokým oceľovým budovám, kde Opel sídli, strapec zamestnancov. V pozadí sa dvíha vysoká veža z červených tehál, prezývaná Blitz. Blesk je symbol značky. Nezdá sa, že by niečo narušovalo dennú rutinu na tomto rozsiahlom priestore, ktorý pred pár hodinami prešiel pod francúzsku vlajku.

Skupina PSA oznámila prevzatie značiek Opel/Vauxhall. Operácia by mala francúzsku skupinu premeniť na „európskeho šampióna“ a dať stratovej pobočke General Motors (GM) druhú šancu.

„Je to nový začiatok,“ tvrdí pri odchode z informačného stretnutia, ktorú podnikový výbor usporiadal ráno v jednom z obrích hangárov, päťdesiattriročný Fritz Lagraff, zamestnaný v marketingovom oddelení Opelu.

„Značka Opel sa zase vzchopí, inak by ju nekúpili. Ak sa pôjde týmto smerom, nerobím si veľké starosti a pohár vidím skôr z polovice plný,“ dodáva Lagraff.

„Ešte dnes ráno niektorí neverili, že sa kúpa zo strany PSA uskutoční, ale celkovo sme správu prijali skôr dobre, dúfame, že pod vedením PSA konečne získame perspektívu a jasnú víziu,“ zveruje sa AFP dizajnér Opelu, ktorý chce zostať v anonymite.

Napriek nádejám zostáva personál opatrný, pretože dlhodobé plány PSA sú nejasné, najmä pokiaľ ide o platy a pracovné miesta.

Len hŕstka zamestnancov je ochotná vystúpiť pred desiatkou novinárov zhromaždených pred východom z konštrukčnej ha­ly.

„Radovať sa nemôžem, ale nemôžem ani vidieť veci negatívne. Je mi 58, pre mňa je to asi dobré, uvidíme, čo to prinesie pre mladých,“ vyhlasuje robotník v modrom pracovnom oblečení, ktorý ako väčšina jeho kolegov odmieta uviesť svoje meno.

„Dohody o platoch platia až do roku 2018, ostatné sa ešte bude musieť prerokovať, než dôjde na záverečné podpisy,“ zdôrazňuje tento zamestnanec a následne sa pripája k dlhým zástupom kolegov, ktorí sa vracajú na svoje pracovné miesta.

„Samozrejme, zneisteli sme,“ pridáva sa iný robotník oblečený do tmavých pracovných nohavíc a do vesty s reflexnými prvkami, ktorý sa ako mnohí ďalší v najbližších rokoch pod PSA bojí úsporných opatrení a prepúšťanie.

Opel založil v roku 1862 Adam Opel, podnik vyrábal šijacie stroje, potom kolesá, a v roku 1899 sa pustil do automobilov. Desiatky rokov bol najväčším výrobcom áut v Nemecku, než ho predbehol Volkswagen, od roku 1929 prešiel pod General Motors (GM).

Lenže od roku 1999 značka so symbolom blesku a jej britská dvojička Vauxhall už nezarábajú. Za posledných 16 rokov tak svojho majiteľa GM už vyšli na 15 miliárd dolárov.

„Spolupráca s GM nebola nikdy jednoduchá, nedá sa povedať, že by sa o Opel veľmi starali. Dúfame, že s PSA to bude rovnejší vzťah, Opel má naozaj šancu dostať sa rýchlo do zisku, ak k tomu dostane prostriedky,“ ubezpečuje dizajnér. „Prevláda všeobecný pocit, že je to možnosť, ako stroj nahodiť, ale kolegovia vo výrobe sa boja, pre nich by to mohlo byť komplikovanejšie.“