OECD: Globálnu ekonomiku ohrozuje hospodársky nacionalizmus

Globálna ekonomika by podľa OECD tento rok mala zrýchliť rast na 3,3 percenta z vlaňajších troch percent. Na budúci rok OECD odhaduje rast svetovej ekonomiky na 3,6 percenta. V oboch prípadoch je to rovnaké ako v novembrovej prognóze OECD.

Vyššie úrokové sadzby v Spojených štátoch by podľa hlavnej ekonómky OECD Catherine Mannovej mohli vyústiť tak do výkyvov na finančných trhoch, ako aj do rastu kurzu dolára.

Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa America First (Amerika na prvom mieste) a snaha uvaliť clo na dovoz z Číny a Mexika vyvolala medzi hlavnými obchodnými partnermi Spojených štátov zdesenie. Washington ale nie je v používaní nacionalistickej rétoriky jediný. Podľa odhadu OECD sa desaťpercentný nárast dovozu do USA premietne do vzostupu nákladov na vývoz o 15 percent, uviedla Mannová.

Vzhľadom na to, že americká centrálna banka (Fed) plánuje zvyšovať úrokové sadzby, OECD očakáva zmeny v kurzoch mien. Tento vývoj by mohol poznamenať rozvíjajúce sa trhové ekonomiky, ktoré si v posledných rokoch na finančných trhoch mohutne požičiavali vďaka lacnému americkému doláru. To sa týka predovšetkým krajín s vysokou mierou zadlženosti súkromného sektora, ako je napríklad Čína.

V revízii tohtoročného hospodárskeho rastu popredných ekonomík OECD zvýšila odhad pre USA na 2,4 percenta z novembrových 2,3 percenta. Prognózu na budúci rok znížila, a to z 3,0 na 2,8 percenta. Zdôvodňuje to vysokými výdavkami americkej vlády, ktoré majú za cieľ kompenzovať rast úrokových sadzieb a vplyv silnejšieho dolára.

Hospodársky rast eurozóny bude v každom z rokov 2017 i 2018 podľa OECD 1,6 percenta. Odhad na tento rok sa v porovnaní s novembrovou prognózou nezmenil, zatiaľ čo na budúci rok organizácia 0,1 percentuálneho bodu ubrala kvôli uvoľneniu menovej a fiškálnej politiky.

Čo sa týka Británie, vzhľadom k takzvanému brexitu a jeho vplyvu na podnikateľské investície aj k vzostupu inflácie rast jej ekonomiky budúci rok spomalí na 1,0 percenta z 1,6 percenta tento rok. V novembri OECD predpovedala na tento rok rast o 1,2 percenta, predpoveď na budúci rok je bezo zmeny.

Japonská ekonomika vďaka uvoľnenej fiškálnej politike tento rok vykáže rast o 1,2 percenta, zatiaľ čo novembrová predpoveď znela na 1,0 percenta. Budúci rok ale jej rast sa spomalí na 0,8 percenta, ako OECD odhadovala už v novembrovej prognóze.