Ministerstvo stále pracuje na novele regulačného zákona

Tá má zmeniť pomery na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po kauze s cenami energií. „Práce na novele sú vo finálnej fáze,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Juraj Rybanský z kancelárie ministra hospodárstva. Novelu zákona chce ministerstvo predložiť na jednu z najbližších schôdzí parlamentu. „Máme takú ambíciu,“ konštatoval Rybanský.

Podľa dohody vládnych strán novela regulačného zákona by mala hlavne oddeliť funkciu predsedu ÚRSO od predsedu Regulačnej rady. Podľa premiéra Roberta Fica šéf ÚRSO by po novom nemal byť aj šéfom Regulačnej rady. „Budeme tu mať dvoch významných predstaviteľov tohto úradu,“ povedal pred dvoma týždňami po rokovaní koaličnej rady Fico. Do novely zákona by malo podľa neho ministerstvo zapracovať aj ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, že bude vláda podrobnejšie informovaná o rozhodnutiach regulačného úradu.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) sa však budú na marcovej schôdzi, ktorá začína o dva týždne, regulačnou novelou zaoberať, aj keby ju rezort hospodárstva nestihol predložiť. Svoju verziu novely regulačného zákona totiž už stihli predložiť opoziční poslanci za SaS Karol Galek a Jana Kiššová. „Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívna úprava postavenia ÚRSO ako celku, väčšia transparentnosť procesu regulácie v sieťových odvetviach, oddelenie Rady úradu od úradu, zriadenie predstavenstva úradu ako kolektívneho orgánu na čele úradu, podmienky členstva v predstavenstve úradu a rade, spôsob menovania členov predstavenstva úradu a rady posilňujúci nezávislosť úradu a rady, úprava funkčného obdobia členov predstavenstva úradu a rady,“ zdôvodnili svoje kroky spomínaní poslanci.

Či by mohli koaliční poslanci podporiť aj opozičný návrh v prípade, že vláda nestihne na marcovú schôdzu predložiť svoju verziu, ministerstvo hospodárstva neodpovedalo. Nechcelo ani reagovať na to, čo im prípadne v opozičnej novele regulačného zákona prekáža.