Európu znepokojuje plán 'Made in China 2025'

ČTK |

Čínsky plán rozvoja spracovateľského priemyslu do roku 2025 je "veľmi problematický" a mohol by byť zneužitý na protežovanie domácich firiem a diskrimináciu zahraničnej konkurencie. Uviedla to Obchodná komora Európskej únie v Číne.