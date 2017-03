V bratislavskom Volkswagene stále o platoch nerokujú

V žilinskom závode Kia Motors Slovakia zas odbory spolu s vedením podniku čakajú na kompromisný návrh sprostredkovateľa a následne buď príde k dohode, alebo vyhláseniu štrajku. Jedine vo Volskwagene Slovakia vedenie podniku prerušilo rokovania o tohtoročnom zvyšovaní platov pre spor medzi Modernými odbormi a OZ KOVO.

"Súčasný prístup vedenia podniku považujem slušne povedané za nekorektný. Každý vrátane vrcholových manažérov vie, že my máme sedemtisícpäťsto členov a v OZ KOVO je 700. Napriek jednoznačne vyššiemu počtu členov s nami nikto nerokuje o tohtoročnom zvyšovaní platov a ľudia v podniku začínajú byť z toho celého už poriadne nervózni,“ povedal šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský.

Ďalšie dôležité rokovania

Do stredy tohto týždňa mali zamestnanci povinnosť vyplniť formulár o ukončení zrážok zo mzdy pre Moderné odbory alebo OZ KOVO. Vedenie podniku vie na základe toho jednoznačne určiť, koľko členov majú obidve odborové združenia.

"Aj bez vyplnenia týchto tlačív malo vedenie podniku k dispozícií všetky údaje o počte našich členov. Takže z nášho pohľadu to bol zbytočný krok, a jediným výsledkom je zdržane rokovaní o zvyšovaní platov,“ dodal Smolinský. Ním vedené Moderné odbory navrhujú v tomto roku zvýšiť mzdy zamestnancov priemerne o 16 percent.

"Dúfam, že v priebehu budúceho týždňa sa už konečne začne rokovať, a ak nie, budeme tlačiť na vedenie podniku aj ministerstvo práce a nevylučujeme ani protestné akcie,“ upozornil Smolinský.

Volkswagen Slovakia prebiehajúce rokovania o zvyšovaní platov nekomentuje a vyjadrí sa až k výslednej dohode. V bratislavskej automobilke začali pôsobiť dve odborové organizácie po tom, čo v októbri minulého roka vedenie OZ KOVO poslalo do likvidácie svoju základnú organizáciu vo Volkswagene Slovakia.

Dôvodom bol spor medzi šéfom OZ KOVO Emilom Machynom a vtedajším predsedom odborov vo Volskwagene Slovakia Zoroslavom Smolinským. Ten si následne založil novú odborovú organizáciu Moderné odbory a spolu s ním do nich prešla aj väčšina odborárov vo Volkswagene Slovakia.

Ambíciu rokovať s vedením podniku o tohtoročnom zvyšovaní platov majú obidve odborové organizácie. Moderné odbory navrhujú zvýšiť mzdy zamestnancov priemerne o 16 percent a OZ KOVO presadzuje v každej tarifnej triede pevné zvyšovanie platov o 110 eur.

Keďže obidve odborové organizácie sa nevedeli dohodnúť na spoločnom postupe, vedenie podniku prerušilo rokovania o zvyšovaní miezd a požiadalo ministerstvo práce o určenie rozhodcu. Ten bol určený ešte v polovici minulého mesiaca, ale k obnoveniu rokovaní o raste miezd napriek tomu neprišlo.

Podľa zákona má odborová organizácia s väčším počtom členov právo rokovať o tohtoročnom zvyšovaní platov. "Neviem, prečo sa Moderné odbory tak silno bránia prítomností zástupcov OZ KOVO na rokovaniach o zvyšovaní platov. Jediným vysvetlením je, že by im bola nepríjemná naša kontrola,“ uviedol šéf OZ KOVO Emil Machyna.

Prišla čiastočná dohoda

V pondelok tento týždeň absolvovali rokovania pred sprostredkovateľom zástupcovia odborov a vedenia Kia Motors Slovakia. "V rámci tohtoročného kolektívneho vyjednávania v spoločnosti Kia Motors Slovakia sa po piatich kolách rokovaní začalo konanie pred sprostredkovateľom. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 6. marca. Obe strany na ňom našli zhodu vo väčšine sporných bodov, pričom otvorená ostala už len otázka navýšenia základných miezd,“ priblížil hovorca Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Nájdenie zhody na väčšine sporných bodov potvrdili aj odbory.

"Stále trváme na priemernom zvýšení miezd výrobných zamestnancov o desať percent a pre ľudí pracujúcich v administratíve navrhujeme 7-percentný rast platov. Toto je v podstate jediná zásadná vec, na ktorej sa s vedením podniku nevieme zhodnúť,“ povedal šéf odborov v Kia Motors Slovakia Miroslav Chládek.

Ten plánuje počkať na to, aký kompromis navrhne štátom poslaný sprostredkovateľ. "Následne ho predstavíme ľuďom, a ak s ním budú súhlasiť, podpíšeme s vedením fabriky kolektívnu zmluvu. Ak ľudia návrh sprostredkovateľa odmietnu, budeme pokračovať v tlaku na razantnejšie zvyšovanie platov a nevylučujeme ani štrajk,“ dodal Chládek. V doterajšej histórii žilinského automobilového závodu ešte nikdy k vyhláseniu štrajku neprišlo a vždy sa podarilo dospieť k dohode.

"Spoločnosť Kia Motors Slovakia aj na stretnutí pred sprostredkovateľom opätovne navýšila svoju ponuku rastu základných miezd. Svojim zamestnancom ponúka navýšenie základných miezd o 40 eur mesačne. Celkovo si tak zamestnanci v prepočte s inými mzdovými zložkami môžu prilepšiť v priemere o 65 eur mesačne,“ uviedol Bačé.

Odbory žiadajú pre ľudí ešte vyššie zvyšovanie miezd a argumentujú dobrými hospodárskymi výsledkami Kia Motors Slovakia. "Je pravda, že firma navrhla zvýšenie tarifných platov o 40 eur, ale ak by prišlo k plnému akceptovaniu nášho návrhu, tarify by stúpli o 75 až 85 eur. V rámci celého koncernu Kia Motors je práve náš závod hodnotený ako najlepší na svete a tieto dobré výsledky by vedenie podniku malo odmeniť aj razantnejším rastom miest,“ uzavrel Chládek.

Zvyšovanie platov len v Trnave

Z troch na Slovensku pôsobiacich automobiliek sa zatiaľ na tohtoročnom zvyšovaní platov dohodli jedine v trnavskom závode PSA Peugeot Citroën. Vedenie automobilky sa v roku 2017 s odbormi dohodlo na razantnejšom raste platov dlhoročných zamestnancov.

"Tým, ktorí odpracovali viac ako desať rokov, sa od februára zvýši mesačná mzdu o pevnú čiastku 53 eur. Verní zamestnanci automobilky si tak môžu, po zohľadnení nových pravidiel flexibility, mesačne prilepšiť celkovo až o 94 eur. V prípade zamestnancov, ktorí odpracovali osem až desať rokov, sa pevná mesačná čiastka zvyšuje o 43 eur. Ostatným a novonastupujúcim sa pevná čiastka zvýši o 33 eur,“ priblížil hovorca PSA Peugeot Citroën Peter Švec. Priemerne sa všetkým zamestnancom v tomto roku zvýšila mzda o 6,3 percenta.