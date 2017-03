Výrobné ceny v Číne rástli najrýchlejšie za deväť rokov

Spotrebiteľská inflácia rast spomalila a bola najnižšia od vlaňajšieho januára. Správy, ktoré vo štvrtok zverejnil čínsky štatistický úrad, tak medzi investormi vyvolávajú skôr rozpaky a obavy o rast čínskej ekonomiky.

Index výrobných cien sa vo februári zvýšil na 7,8 percenta z januárových 6,9 percenta. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali rast cien 7,7 percenta. Ceny v ťažobnom priemysle stúpli o 36,1 percenta, čo bolo najviac od začiatku roka 2010. Ceny surovín vzrástli o 15,5 percenta.

Avšak zatiaľ čo prieskumy aktivity ukazujú, že výrobcovia boli schopní premietnuť časť rastu nákladov do vyššej ceny svojich produktov, neobjavili sa zatiaľ dostatočné dôkazy, že by to ovplyvnilo ceny pre spotrebiteľov. Spotrebiteľská inflácia sa vo februári spomalila na 0,8 percenta, hlavne kvôli poklesu cien potravín po oslavách čínskeho nového roka.

Analytici očakávali, že inflácia sa spomalí len na 1,7 percenta z januárových 2,5 percenta. Analytici však upozorňujú, že aj keď bol pokles rastu relatívne vysoký, bez zahrnutia vplyvu cien potravín a energií zostáva inflácia relatívne stabilná.

Spotrebiteľská inflácia zostáva pod cieľom centrálnej banky, ale očakávania prípadných rastových tlakov by mohli udržať centrálnu banku na ceste postupného sprísňovania menovej politiky. Cieľom vlády je udržať infláciu v tomto roku rovnako ako vlani na troch percentách.

Čína znížila cieľ ekonomického rastu pre tento rok na miernejších 6,5 percenta. Politici tak majú viac priestoru na presadenie bolestivých reforiem, ktoré majú vyriešiť rýchly nárast dlhu.