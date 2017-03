Európa po brexite hľadá nové finančné centrum

Podľa najnovšej štúdie bruselského think-tanku Bruegel by sa mali sťahovať najmä do Frankfurtu, ale aj do Dublinu, Amsterdamu a Paríža. Na začiatku by sa podľa Bruegelu malo z Londýna presunúť až 30-tisíc pracovných miest vo finančnom sektore. Veľkým operáciám na finančnom trhu Európskej únie by mali po brexite dominovať americké a švajčiarske investičné banky.

Bruegel však varuje, že rozmiestnenie finančných inštitúcií po viacerých krajinách Európy bez jednotného dohľadu môže zvýšiť riziko bankového krachu v prípade akútnej finančnej krízy. EÚ by preto podľa ekonómov mala uplatňovať voči investičným bankám jednotný prístup. „Brexit znamená riziko pre integritu trhu a stabilitu, pretože EÚ vrátane Veľkej Británie bola rozhodujúcim spôsobom závislá od Bank of England a britského úradu pre dohľad nad finančným správaním. Bez Veľkej Británie musí EÚ urýchlene zlepšiť svoju schopnosť zaistiť integritu trhu a finančnú stabilitu,“ uviedli ekonómovia z Bruegelu. Viac ako desať percent britskej ekonomiky tvorí príjem z finančného sektora. Británia je aktuálne stále domov viac ako 250 svetových bánk.

Banky už balia kufre

Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Ernst & Young by len Londýn po brexite mohol stratiť až 83-tisíc pracovných miest v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Strata pracovných miest by navyše mohla spustiť dominový efekt, ktorý by toto číslo mohol vyhnať až na 232-tisíc. Podľa odhadov sa okresanie počtu pracovných miest môže zastaviť až na čísle pol milióna, a to najmä vo finančnom sektore. Vlani bolo v Londýne 730-tisíc ľudí zamestnaných vo finančnom sektore na pracovných miestach spojených s financiami, z toho bolo 144-tisíc miest v bankovníctve. Navyše hrozí, že Briti prídu o prístup na 500-miliónový jednotný európsky trh. Obchod medzi Britániou a úniou má priamy dosah na viac ako 4,3 milióna pracovných miest.

„Pri tvrdom brexite, ktorý ohlásila britská premiérka Theresa Mayová, Veľká Británia úplne opustí Európsku úniu a zruší akékoľvek členstvo v tomto zoskupení. Toto riešenie je pravdepodobne najlepšie riešenie súčasnej situácie. Ak by sa len čiastočne stiahla z EÚ a ostala by v akomsi hybridnom vzťahu, tak by to vyvolávalo len zbytočné politické hádky. Tvrdý brexit neznamená totálne uzatvorenie vzťahov medzi Veľkou Britániou a kontinentálnou Európou. Medzinárodný obchod i tok kapitálu budú naďalej fungovať, len na základe iných zmlúv. Tieto zmluvy sa budú musieť vytvoriť,“ poznamenal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Nemecká Deutsche Bank ešte v roku 2015 ohlásila, že vytvorila pracovnú skupinu, ktorá sa venuje analýze dosahov presunu niektorých bankových operácií z Británie do Nemecka alebo iných krajín eurozóny. K nej sa neskôr po výsledkoch vlaňajšieho britského referenda pridali banky ako JPMorgan Chase a HSBC Holdings. JPMorgan Chase, Bank of America či Citigroup, už vlani začali prvé kroky k presunu časti svojich aktivít mimo Londýna. Spracovanie žiadosti o licenciu a jej získanie trvá dva roky, preto sa s týmto krokom začali viaceré banky ponáhľať. Britská banka Barlcays takisto potvrdila, že presun aktivít je nevyhnutný vzhľadom na možné negatívne dosahy brexitu nielen na finančný sektor v krajine.

Najideálnejší Frankfurt?

Podľa štúdie kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum IW by bol najideálnejším novým finančným centrom Európy Frankfurt nad Mohanom. „Paríž sa môže prezentovať ako sídlo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Luxembursko má nízke dane a Dublin angličtinu,“ uvádza sa v štúdii. Frankfurt však ponúka ešte viac. Nemecko prišlo nedávno s návrhom na zjednodušenie podmienok prepúšťania bankárov s nadpriemernými príjmami. Cieľom zmeny nastavenia nemeckého pracovného trhu je, aby sa práve Nemecko stalo novým európskym finančným centrom. Už v súčasnosti v krajine sídli sedem z desiatich najväčších svetových bánk. Podľa nedávneho prieskumu Boston Consulting Group sa vyslovilo najviac londýnskych bankárov za presun práve do Frankfurtu.

„Frankfurt je na jednej strane finančným centrom najsilnejšej ekonomiky únie a na druhej aj domovom Európskej centrálnej banky (ECB),“ tvrdí štúdia IW. Mesto je takisto ľahko dostupné, keďže sa na jeho území nachádza jedno z najväčších európskych letísk a ponúka aj vysokú kvalitu života vrátane dobrej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti. Nemecké finančné a bankové centrum má na rozdiel od svojich súperov väčší počet voľných kancelárskych priestorov a nájomné v týchto priestoroch je oproti mnohým iným mestám nižšie.

Napríklad francúzska vláda vlani spustila vo Veľkej Británii kampaň, cez ktorú chce nalákať firmy najmä z Londýna, aby sa v obave z negatívnych dosahov brexitu presťahovali radšej do Paríža. Prvé plagáty sa objavili na najväčšom britskom letisku Heathrow v Londýne a na londýnskej stanici železničnej linky Eurostar. „Unavuje vás hmla? Skúste žaby! Zvoľte Paríž La Défense,“ píše sa na plagátoch. La Défense je obchodná štvrť na severozápadnom predmestí Paríža. Podľa predstaviteľov štvrte La Défense má reklamná kampaň poukázať na atraktivitu Paríža, ktorý ponúka relatívne lacné nájmy a dobre fungujúcu verejnú dopravu.

Už aj najväčšia japonská banková skupina Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) plánuje v tomto roku premiestniť časť personálu zo svojej európskej centrály v Londýne do Amsterdamu. Podobné kroky zvažujú aj ďalšie významné japonské finančné skupiny v Británii. Obavy majú najmä z toho, či si Briti zachovajú práva (passporting), ktoré im umožňujú vykonávať transakcie v rámci celej EÚ. Pokiaľ by o tieto práva museli znovu žiadať z nejakej inej európskej pobočky, mohol by celý proces údajne trvať zhruba dva roky.