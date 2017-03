Obrovské zisky bánk tento rok klesnú

(Kliknutím na obrázok zväčši, Minulý rok bol pre banky podnikajúce na Slovensku rekordný.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: NBS, SBA, SHUTTERSTOCK, INFOGRAFIKA: PRAVDA/LCH

„V tomto roku očakávame pokles ziskovosti bankového sektora, keďže sa naplno prejaví negatívny pokles úrokových príjmov,“ povedal analytik Slovenskej bankovej asociácie Marcel Laznia. V roku 2017 nedokážu banky klesajúce zisky z nízkych úrokov vykryť rastúcim objemom pôžičiek.

To môže byť pre ne problém, keďže úrokové výnosy tvoria 70 percent všetkých bankových príjmov a sú oveľa vyššie ako výnosy z bankových poplatkov. Na priblíženie, v roku 2016 dosiahli čisté úrokové výnosy hodnotu 1,78 miliardy eur a čisté výnosy z poplatkov skončili na sume 526 miliónov eur.

„Dá sa predpokladať, že banky sa rovnako ako po iné roky budú snažiť zarobiť čo najviac a ľudia sa preto musia pripraviť na rôzne zmeny v cenníkoch. Pri nich už od začiatku roka začalo mierne zdražovanie,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik.

Denník Pravda nedávno upozornil, že banky opäť zaviedli aj poplatok za vloženie hotovosti na účet priamo v pobočke. Ide o poplatok, ktorý je považovaný za absurdný. Tatra banka od 28. februára zaviedla poplatok vo výške 1,50 eura za vloženie peňazí na účet treťou osobou.

Klient banky teda na svoj vlastný účet aj naďalej vloží peniaze bezplatne. Ak sa však už rozhodne pre vklad na cudzí účet, zaplatí finančnému domu poplatok vo výške 1,50 eura. Od 1. apríla aj klienti VÚB banky zaplatia v pobočke poplatok vo výške 50 centov za vloženie peňazí na účet. VÚB banka upozorňuje, že aj naďalej zostane možnosť bezplatného vloženia peňazí prostredníctvom jej bankomatov.

Pozor na lákavé ponuky

„Tiež sa dá očakávať väčšia snaha bánk predať bonitným klientom rôzne úverové produkty. Tu platí všeobecná zásada, že ľudia si musia dobre premyslieť, či pôžičku naozaj potrebujú, lebo aj úver s nízkym úrokom musia splácať niekoľko rokov. Navyše pri hypotékach súčasné nízke úroky raz stúpnu a ľudia potom budú platiť vyššie mesačné splátky ako dnes,“ dodal Ovčarik.

Mesačná splátka 30-ročnej hypotéky vo výške 100-tisíc eur vyjde pri úroku vo výške 1,5 percenta na 345 eur. Pri takomto nízkom úroku klient finančnému domu za rok zaplatí 4 140 eur. Zvýšenie úroku na 3,5 percenta zdraží splátku tej istej hypotéky na 450 eur za mesiac a za rok klient banke vráti až 5 400 eur. Splátka tej istej stotisícovej hypotéky sa mesačne predraží o 105 eur a ročné zdraženie predstavuje sumu 1 260 eur.

Banky mnohým ľuďom pomôžu kúpiť veci, na ktoré by si museli roky sporiť, ale nie vždy sú úvery výhodné. Niektoré banky ľuďom pretláčajú rôzne kontokorentné úroky s nadpriemerne vysokými úrokmi a kreditné karty s nulovými úrokmi len v prípade splatenia pôžičky do 45 až 50 dní.

„Začiatkom roka mi volali z banky, že mám predschválenú kreditnú kartu s úverovým limitom 2-tisíc eur a spotrebnú pôžičku v sume 10-tisíc eur. Spotrebný úver som odmietol, ale kreditnú kartu som si zobral a banka ma prostredníctvom jej používania párkrát zinkasovala o niekoľko desiatok eur. Nevedel som totiž, že za výber z bankomatu kreditnou kartou sa platí vysoký poplatok a pôžičku sa mi tiež raz podarilo splatiť po vypršaní bezúročného obdobia. Pred zobratím kreditnej karty som takéto výdavky nemal,“ priblížil Marián Novák z Bratislavy.

Vlani banky zarobili 750 miliónov eur

Minulý rok bol pre banky podnikajúce na Slovensku rekordný a všetky finančné domy v roku 2016 spoločne zarobili 750 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2015 sa zisk zvýšil o 23,8 percenta, keďže v tom čase bol zisk slovenského bankového sektora "len“ 606 miliónov eur.

„Rok 2016 bol pre nás z pohľadu čistého zisku úspešný, no ovplyvnili to dve jednorazové transakcie – predaj našej účasti v spoločnosti Visa Europe a tiež založenie spoločného podniku Global Payments. Po očistení o tieto efekty je náš výsledok na úrovni roku 2015, čo hodnotíme veľmi pozitívne – najmä na silne konkurenčnom trhu, ovplyvnenom množstvom regulácií a legislatívnych zásahov,“ uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Mimoriadne príjmy v minulom roku pomohli celému bankovému sektoru. "Jedným bol výnos súvisiaci s transformáciou a predajom Visa Europe spoločnosti Visa Inc. A druhým mimoriadnym príjmom bola výplata dividend z nerozdelených ziskov dcérskej spoločnosti. Bez týchto transakcií by sa ziskovosť sektora v roku 2016 medziročne znížila,“ uviedol Laznia. Napríklad Tatra banka zarobila 30,3 milióna eur na odkúpení akcií spoločnosti Visa Europe Ltd. spoločnosťou Visa Inc.

V roku 2017 časť bankových ziskov zoberie štát zachovaním 0,2-percentného bankového odvodu. Finančné domy totiž vďaka tejto špeciálnej dani zaplatia do štátnej pokladnice sumu 123,4 milióna eur. Nižšie zisky spôsobí aj prísnejšia regulácia zo strany Národnej banky Slovenska, ktorá sprísňuje podmienky poskytovania hypoték a spotrebných úverov. Napríklad hypotéku v plnej cene nehnuteľnosti môže dostať len 10 percent najbohatších klientov bánk.

Cieľom tvrdšej regulácie je udržať dlhodobú stabilitu slovenského finančného sektora a zabrániť vzniku hypotekárnej bubliny. Hlavne v oblastiach s dostatkom pracovných príležitostí v posledných rokoch prudko rastú ceny nehnuteľností.

Vláda tiež zvýšila odvody pre lepšie zarábajúcich a zamestnanci v bankách patria k skupine ľudí s vyšším príjmom. Ak banka nechce, aby príjem ich manažérov klesol, musí im zvýšiť hrubú mzdu.