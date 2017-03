Ropní šejkovia držia slovo, tankovanie zlacnie

Cena ropy Brent na burze v Londýne včera klesla na hranicu 53 dolárov za barel. Cena americkej ropy klesla prvýkrát od novembra 2016 pod 50 dolárov za barel. Začiatkom tohto roka bola ropa Brent na úrovni okolo 60 dolárov za barel. Vlani v januári však ledva dosiahla hodnotu 30 dolárov za barel.

Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK, Pravda, MARKETWATCH.COM

„Dôvodom poklesu cien sú nové údaje z USA, ktoré odhalili ďalší výrazný rast zásob. Americké zásoby sú už najvyššie minimálne od roku 1982, keď Ministerstvo energetiky USA začalo sledovať štatistiku. Taktiež Saudská Arábia uviedla, že globálne zásoby sa darí znižovať pomalšie oproti očakávaniam. OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, pozn. red.) síce v posledných dvoch mesiacoch obmedzil ťažbu, ale krajiny mimo OPEC-u svoju produkciu, naopak, zvýšili. Produkcia prudko vzrástla predovšetkým v USA, ale vyššia ťažobná aktivita je aj v Severnom mori,“ povedal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Slovenskí motoristi by preto mali zo súčasnej situácie ťažiť. „Ceny pohonných hmôt na Slovensku by vďaka momentálnemu prepadu cien ropy mohli mierne zlacnieť až v druhej polovici marca. Toto zlacnenie by sa mohlo pohybovať v rozsahu 1 až 2 centy na liter,“ tvrdí Tomčiak. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa priemerná cena benzínu pohybuje na úrovni 1,331 eura za liter, cena nafty dosahuje 1,173 eura za liter.

Členovia OPEC-u v januári dodržiavali dohodu o znížení produkcie z viac ako 90 percent. Bez zahrnutia Nigérie a Líbye, ktoré majú z dohody výnimku, sa produkcia OPEC-u dostala tesne pod 29,9 milióna barelov denne. Z októbrovej úrovne, na ktorú sa dohoda vzťahuje, sa tak produkcia znížila asi o 1,1 milióna barelov denne. Celková ťažba krajín OPEC-u sa v januári podľa správy znížila na približne 32,1 milióna barelov denne z decembrových 33 miliónov.

K dohode OPEC-u sa pripojili aj niektoré nečlenské krajiny, ktorých produkcia by mala klesnúť o 558-tisíc barelov denne. Rusko sa zaviazalo, že v prvej polovici tohto roka zníži ťažbu o 300-tisíc barelov denne. Ruské ministerstvo energetiky začiatkom februára oznámilo, že ťažba ropy v Rusku v januári klesla o 100-tisíc barelov na 11,11 milióna barelov denne.

Napriek redukcii ťažby však ekonómovia upozorňujú na to, že ropný trh by mal zostať v prebytku až do polovice tohto roka. Ropné spoločnosti výrazne osekávajú náklady a zefektívňujú ťažbu. Výpočty americkej banky Goldman Sachs ukazujú, že náklady na produkciu ropy klesli od roku 2014 v závislosti od zdroja ropy o 20 až 35 percent. Ďalšie znižovanie nákladov je veľmi pravdepodobné. Tak bude stačiť nižšia cena ropy, aby boli projekty zamerané na jej ťažbu ziskové. Ťažba mimo kartelu OPEC by v najbližších mesiacoch mala klesnúť len mierne.

Aj keby sa cena ropy na svetových komoditných trhoch opäť prepadla na historické minimá, slovenskí motoristi by to v plnom rozsahu nepocítili. Do výslednej ceny, ktorú platia na čerpacích staniciach, sa zarátavajú viaceré položky. Ide o spotrebnú daň, DPH, ako aj poplatok do štátnych hmotných rezerv, ktorý predstavuje dva eurocenty na liter. Na jeden liter benzínu je spotrebná daň bez ohľadu na cenu samotnej suroviny približne 0,55 eura a na jeden liter nafty je asi 0,39 eura.

V neposlednom rade sú s predajom pohonných látok spojené aj náklady a marža predajcu. Benzín či nafta sa musia na čerpaciu stanicu dopraviť, uskladniť a náklady sú okrem iného spojené aj s prevádzkou samotnej čerpacej stanice, ktorá si k tomu priradí ešte svoju ziskovú maržu. Tá sa pohybuje v rozmedzí 1 až 4 percent z výslednej ceny.