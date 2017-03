Doprava hustne, ľudia presadajú do vlakov a autobusov

Niektorí ľudia vymenili aj auto, a to za vlak či autobus, ale automobil stále zostáva najpoužívanejším prostriedkom. Novým trendom je, že pri preplnených cestách je šoférom už dobrý aj autobus, a to najmä v mestách, kde sú pre autobusy vytvorené špeciálne pruhy.

Denník Pravda v roku 2014 upozornil na prieskum a údaje dopravcov, z ktorých vyplynulo, že denne asi 1,5 milióna ľudí nasadá do auta, vyše 700-tisíc Slovákov do prímestského autobusu a 125-tisíc do vlaku. Podľa údajov za rok 2016 už platí, že v prímestských autobusoch je denne menej, a to asi 630-tisíc, ľudí a vo vlakoch, naopak, viac, a to už 180-tisíc ľudí. Štát pridal dotácie pre vlaky, ale podpora autobusov neklesla. Pri zavedení vlakov zdarma sa však hovorilo o zrušení autobusových liniek, ktoré idú paralelne s vlakovými. Celá dopravná situácia sa teraz vyvinula tak, že vlaky na hlavných tratiach sú preplnené, keďže pribudlo platiacich aj neplatiacich cestujúcich a navyše súkromný prepravca odišiel z trate Bratislava – Košice.

Na vzostupe je však celá hromadná doprava. Prímestské autobusy na celom Slovensku vlani prvýkrát po rokoch nezaznamenali úbytok cestujúcich. Neplatí to však pre niektoré časti východu Slovenska. Dopravná situácia v mnohých menších mestách nie je kritická, automobily sú dostupné, a tak ľudia stále presadajú z hromadnej dopravy do individuálnej. „Každý rok máme prirodzený úbytok cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave,“ hovorí Eva Čermáková, vedúca odboru prímestskej a mestskej dopravy spoločnosti Eurobus, ktorá pôsobí v Košickom kraji. Dopravca so sídlom v Košiciach v minulom roku prepravil 16,57 milióna cestujúcich. V roku 2015 ich však bolo o 480-tisíc viac.

Naopak, na západe počet ľudí v autobusoch už neklesá. „Počas roku 2016 prepravila spoločnosť Slovak Lines vo svojich autobusoch na linkách v Bratislavskom samosprávnom kraji viac ako 12 miliónov cestujúcich. Ide o počet cestujúcich, ktorý je porovnateľný s predchádzajúcim rokom,“ povedal Peter Sádovský, generálny riaditeľ Slovak Lines a prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD).

V niektorých častiach Bratislavy môžu autobusy po vstupe do mesta využívať vyhradené jazdné pruhy, ktoré cestovanie v meste skrátia. Pruhy pre hromadnú dopravu pribúdajú pomaly, ale môžu niektorých vodičov áut presvedčiť. Cestujúci tiež majú k dispozícii omnoho novšie a komfortnejšie autobusy ako v minulosti. „Prioritne vnímame pozitívny vplyv Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Cestujúci môžu kombinovať veľa možností cestovania za jednu cenu. Dlhodobo sa vypláca aj neustále zvyšovanie kvality. Medzi najdôležitejšie kritériá pri cestovaní patrí kvalita autobusov, a to z pohľadu približne polovice cestujúcich,“ uvádza Sádovský.

Prímestské autobusy sú dnes už vo veľkej miere vybavené klimatizáciou alebo Wi-Fi pripojením na internet. Cestujúci tak môžu tráviť čas zábavou alebo prácou. SlovakLines napríklad v rokoch 2013 až 2016 pre prímestskú dopravu kúpil 127 autobusov. Všetky prímestské spoje sú v tomto prípade plne klimatizované od jari 2016. Podobne služby zlepšujú aj vlaky, a to v podobe klimatizácie, internetu či občerstvenia. Stále sú však sťažnosti ľudí, a to najmä na zastarané vozne v niektorých rýchlikoch, pri obnove ktorých sa nemôžu používať eurofondy.

Podľa ZAD sa úbytok cestujúcich v autobusoch zastavuje aj u iných dopravcov. „Na Slovensku sa prepraví v prímestských autobusoch približne 230 miliónov cestujúcich ročne. Predchádzajúci rok 2015 sme zaznamenali aj vplyvom vlakov zadarmo úbytok na úrovni 2,7 percenta v prímestskej doprave a 12 percent na diaľkových linkách. Ak čísla očistíme od cestujúcich, ktorí prestúpili do vlakov, a teda využívajú verejnú dopravu naďalej, ide o mierny pokles pohybujúci sa skôr okolo nuly," dodáva Sádovský.

S cieľom prilákať nových cestujúcich do vlakov dopravcovia skúšajú aj ponúkať nové služby. „V spolupráci s mestom Nitra pripravujeme v tomto roku spustenie zdieľania bicyklov ako doplnku mestskej verejnej dopravy. Na základe našich medzinárodných skúseností môžeme povedať, že najmä u mladých rastie záujem o také SMART riešenia v doprave, ktoré zvyšujú flexibilitu a konektivitu pre cestujúcich,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. Medzi riešenia, ktoré môžu do autobusov prilákať mladých cestujúcich, patrí okrem zdieľania bicyklov aj zdieľanie automobilov. Požičanie auta umožní cestujúcim dojazd priamo domov z autobusovej stanice.

Záujem Slovákov o cestovanie vlakmi a autobusmi Ročne sa prímestskými autobusmi na Slovensku odvezie 230 miliónov cestujúcich.

Štátne vlaky ZSSK v minulom roku prepravili 65,6 milióna cestujúcich, čo je nárast o 8,3 milióna.

Bezplatnú dopravu v roku 2016 vo vlakoch využilo 26,7 milióna študentov a dôchodcov. V roku 2015 ich bolo 24,6 milióna.

RegioJet vo vlakoch v minulom roku na Slovensku prepravil 4,38 milióna cestujúcich. Najviac ich bolo na regionálnej trati medzi Bratislavou a Komárnom.

SlovakLines na západe Slovenska v minulom roku vo svojich autobusoch nezaznamenal pokles cestujúcich. V Bratislavskom samosprávnom kraji prepravil viac ako 12 miliónov cestujúcich.

Naopak, Eurobus v Košickom samosprávnom kraji zaznamenal medziročný úbytok cestujúcich v autobusoch o 480-tisíc.

Počet prepravených osôb v autobusoch významne ovplyvnilo aj zavedenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov a dôchodcov. Tento krok z roku 2014 výrazne znížil počet cestujúcich v diaľkových autobusoch. „Pokiaľ ide o počet cestujúcich v autobusovej doprave, na ten má vplyv zavedenie celoštátnej bezplatnej prepravy na železnici pre vybrané skupiny obyvateľov, demografický vývoj na Slovensku a aj neustála migrácia obyvateľstva v rámci regiónov,“ dodáva Ivan.

Štátne vlaky dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pritom v roku 2016 prepravili 65,6 milióna cestujúcich. Celkovo sa však počet prepravených platiacich aj neplatiacich cestujúcich zvýšil medziročne o 8,3 milióna ľudí. Výrazný nárast počtu cestujúcich však nespôsobil len zvýšený záujem o cestovanie zo strany dôchodcov a študentov. V roku 2015 ZSSK prepravila 24,6 milióna osôb, ktoré mali nárok na bezplatnú dopravu. V minulom roku ich bolo 26,7 milióna.

Súkromný dopravca RegioJet v minulom roku prepravil takisto viac cestujúcich ako v roku 2015. V priebehu roka 2016 cestovalo žltými vlakmi 4,38 milióna cestujúcich. Podľa hovorcu spoločnosti RegioJet Aleša Ondrůja ide o 21-percentný nárast počtu cestujúcich. Najviac, až 2,59 milióna, cestujúcich využilo žlté vlaky práve na regionálnej trati medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom, ktorú využívajú obyvatelia satelitných oblastí pri Bratislave na každodenné dochádzanie do práce do hlavného mesta. Okrem toho spoločnosť na svojich autobusových linkách medzi Bratislavou a Banskou Bystricou a Bratislavou a Viedňou prepravila 985-tisíc cestujúcich, čo znamená medziročný nárast takmer o 50 percent.