Tokio odmietlo žiadosť USA otvoriť automobilový trh

Americká vláda v stredu predložila Svetovej obchodnej organizácii (WTO) dokument, podľa ktorého „bráni prístupu na japonský automobilový trh množstvo netarifných bariér“.

Washington si tiež sťažuje na „významné bariéry“, ktorými je chránený japonský poľnohospodársky sektor. Dokument naznačuje, kadiaľ povedú bojové línie v nadchádzajúcich hospodárskych a obchodných rokovaniach medzi oboma krajinami.

Suga novinárom povedal, že Japonsko neukladá na dovoz automobilov „žiadne colné ani netarifné bariéry“. „Naša pozícia je taká, že japonský automobilový trh je už otvorený“, citovala Sugu agentúra Reuters.

Americká vláda podala na WTO podobnú sťažnosť na Japonsko už v roku 2015 v rámci svojho pravidelného hodnotenia japonskej obchodnej politiky. Tohtoročné podanie by ale mohlo mať väčší význam vzhľadom na to, že prezidentom USA sa stal Donald Trump, ktorý chce dôrazne presadzovať americkej záujmy v zahraničnom obchode a na tomto základe prebudovať obchodné vzťahy so zahraničím.

Obe vlády sa teraz chystajú na oficiálny ekonomický dialóg, ktorý by mohol zmeniť hospodárske vzťahy medzi najväčšou a treťou najväčšou ekonomikou sveta. Rozhovorom majú predsedať japonský vicepremiér Taró Aso a americký viceprezident Mike Pence. Podľa japonských médií by sa rokovania mohli začať už na budúci mesiac, Biely dom ale zatiaľ oficiálne nič neoznámil.