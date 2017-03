V žilinskej Kii rozhodne o platoch anketa medzi zamestnancami

V roku 2017 majú podľa daného návrhu platy robotníkov stúpiť o 5,5 percenta a administratívnych zamestnancov o 3,5 percenta. Ak by odbory návrh sprostredkovateľa neprijali a zamestnávateľ by nebol ochotný viac zvýšiť mzdy, v hre by následne mohli byť protesty či štrajk.

„O tom, či máme prijať, alebo neprijať návrh sprostredkovateľa, rozhodnú zamestnanci podniku, ktorých oslovíme formou ankety. Ak povedia áno, podpíšeme kolektívnu zmluvu a uzatvoríme tohtoročné rokovania o zvyšovaní miezd. Ak povedia nie, sme pripravení ísť do tvrdších akcií, ako sú protestné zhromaždenia a vyhlásenie štrajku,“ povedal šéf odborov v Kia Motors Slovakia Miroslav Chládek.

Ten spolu so svojím tímom žiadal pre ľudí pracujúcich vo výrobe zvyšovanie platov o 10 percent a ľuďom pracujúcim v administratíve odbory navrhujú 7-percentný rast platov. „Svoj návrh na razantnejšie zvyšovanie miezd podopierame o dobré hospodárske výsledky Kia Motors Slovakia. Zamestnanci si za kvalitne urobenú prácu vyššie mzdy zaslúžia, a navyše podnik má z čoho zaplatiť nami navrhovaný rast miezd. Čo sa týka ostatných bodov kolektívnej zmluvy, tak pri nich sme už s vedením podniku našli pre obidve strany prijateľnú dohodu,“ dodal Chládek.

Až 339-tisíc áut vyrobených za rok

V priebehu tohto týždňa sa odbory budú pýtať zamestnancov, či súhlasia so sprostredkovateľom navrhnutým rastom platov, alebo sú pripravení ísť do štrajku. Následne sa v nedeľu uskutoční členská schôdza odborov a na nej sa na základe väčšinového názoru zamestnancov dohodne odpoveď pre štátom vybraného sprostredkovateľa.

Teoreticky môže v priebehu budúceho týždňa aj vedenie Kia Motors Slovakia ponúknuť vyšší rast miezd, ako navrhuje sprostredkovateľ. „Návrh sprostredkovateľa aktuálne analyzujeme,“ povedal hovorca Kia Motors Slovakia Jozef Bačé. Vedenie závodu bude iniciovať ďalšie kolo rokovaní so zástupcami zamestnancov.

Rok 2016 bol pre Kia Motors Slovakia mimoriadne úspešný a pri meste Žilina sídliaci závod vyrobil rekordný počet automobilov aj motorov. Konkrétne v roku 2016 brány závodu opustilo 339 500 nových automobilov a 612 900 motorov. Hospodárske výsledky za minulý rok ešte nie sú verejne dostupné. V roku 2015 tržby Kia Motors Slovakia dosiahli takmer 5,1 miliardy eur a čistý zisk skončil na sume presahujúcej 210 miliónov eur.

Predbežné opatrenie súdu pre Volkswagen

Rokovania o tohtoročnom zvyšovaní platov aktuálne zamrzli v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. Dôvodom je spor medzi dvoma odborovými organizáciami Moderné odbory a OZ KOVO. „Proces kolektívneho vyjednávania prebieha od konca januára s oboma odborovými organizáciami. Dňa 10. februára sme požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie rozhodcu, ktorý vydá oprávnenie rokovať odborovej organizácii s vyšším počtom členov. Ministerstvo nám následne pridelilo rozhodcu, s ktorým sme viedli v stredu prvý konštruktívny rozhovor. Naším spoločným cieľom je čo najrýchlejšie uzavrieť zákonný proces, teda jasne určiť rokovacieho partnera,“ priblížila hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

Podľa zákona majú právo rokovať s vedením podniku odbory s väčším počtom členov. Moderné odbory vedené Zoroslavom Smolinským majú aktuálne okolo 7 400 členov a približne 700 zamestnancov je v odborovej organizácii OZ KOVO.

Predseda Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský v piatok informoval, že súčasné vedenie Základnej organizácie odborového zväzu KOVO Volkswagen, ktorá je po rozhodnutí OZ KOVO v konsolidácii, nebude môcť nakladať s jej financiami. Vyplýva to z predbežného opatrenia Okresného súdu Bratislava IV vo veci odvolania členov výboru likvidovaných odborov Volkswagen, ktorý rozhodol v prospech pôvodných odborárov automobilky.

„Hoci predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím súdu o samotnom spore o majetok odborov, v závere bude najdôležitejšie, ako súdy rozhodnú vo veci samej. Teda či postup zvolený Emilom Machynom a jeho nárokovanie na cudzí majetok sú v poriadku,“ povedal Smolinský.

Pre pomalé určenie silnejšej odborovej organizácie začínala v závode rásť nespokojnosť zamestnancov. „Už vyše mesiaca sa totiž vôbec nerokuje o tohtoročnom zvyšovaní platov a zamestnanci z toho začínajú byť zbytočne nervózni. Absolvovali sme stretnutie s rozhodcom, kde sme mu odovzdali všetky potrebné dokumenty. Rovnako tak má urobiť aj OZ KOVO a zamestnávateľ. Následne má v priebehu dvoch týždňov padnúť rozhodnutie o tom, ktorá odborová organizácia má právo rokovať s vedením Volkswagen Slovakia a na základe vyššieho počtu členov nepochybujeme o tom, že to budeme my,“ uviedol Smolinský. Ním vedená odborová organizácia požaduje v tomto roku 16-percentné zvyšovanie platov.

V trnavskom PSA platy stúpnu o 6,3 percenta

Najmenej problémov bolo v tomto roku pri rokovaní o zvyšovaní platov v trnavskej automobilke PSA Peugeot Citroën. Tam sa vedenie podniku s odbormi dohodlo na priemernom zvyšovaní platov zamestnancov o 6,3 percenta.

Najviac platy stúpnu ľuďom pracujúcim v závode viac ako 10 rokov. V ich prípade sa pevná čiastka zvýši o 53 eur a celkovo si po zohľadnení nových pravidiel flexibility môžu verní zamestnanci prilepšiť až o 94 eur za mesiac.

V prípade zamestnancov, ktorí odpracovali osem až desať rokov, sa pevná mesačná čiastka zvyšuje o 43 eur. Ostatným vrátane novo nastupujúcich ľudí sa pevná čiastka zvyšuje o 33 eur.