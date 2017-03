V Seredi sú zvedaví, čo Amazon ponúkne

Niektorí sa obávajú aj toho, že Amazon si privezie pracovné sily zo zahraničia. „Nezamestnanosť u nás je na úrovni 3,2 percenta, preto vidím problém v získavaní kvalifikovanej pracovnej sily. Zamestnancov budú musieť hľadať aj v iných regiónoch a budú musieť ponúknuť motivačné platy a tiež nejakú pridanú hodnotu,“ podotýka seredský primátor Martin Tomčányi. Myslí si však, že mesto sa nevyhne ani pracovníkom z iných krajín, ktorí sem budú prichádzať cez agentúry.

Požiadavky na výstavbu ubytovacích kapacít už existujú. „Reálne to možno bude v priebehu pol roka. Ľudia sa na to pripravujú,“ dopĺňa primátor. Vidí tiež benefity pre mesto v podobe daní z nehnuteľností.

Majiteľ realitnej kancelárie Peter Križo potvrdzuje, že o nehnuteľnosti v Seredi bol a stále je dosť vysoký záujem. „Sereď je zaujímavá pre svoju dostupnosť na všetky smery a v jej dosahu je dostatok pracovných možností,“ spresňuje. Ponuka je obmedzená, no dopyt po nehnuteľnostiach veľký. Všetko, čo sa na realitnom trhu objaví, rýchlo mizne aj napriek tomu, že byty výrazne zdraželi.

„Kompletne prerobený trojizbový byt za 80–tisíc eur som ešte nepredával. Stúpa to dokonca nad úroveň predkrízových cien v najvyššej špičke. Pred štyrmi rokmi sa cena takéhoto bytu pohybovala na úrovni 62–tisíc eur,“ uvádza príklad majiteľ realitky. Najväčší záujem je podľa neho o dvojizbové byty. Ceny pri prenájmoch sa držia na približne rovnakej úrovni. „Súvisí to najmä s peniazmi, ktoré dokážu ľudia zarobiť,“ hovorí Križo.

Jeho kancelária ponúka asi 30 bytov na prenájom. Všetky sú bez problémov obsadené. Ak sa nejaký uvoľní, hneď sa nájde nový podnájomník. Využívajú ich najmä ľudia, ktorí sem prišli za prácou zo stredného či z východného Slovenska. Hľadajú skôr menšie byty, 1– a 2–izbové.

„Nechcú byť v ubytovni, no zároveň sa snažia ušetriť, aby čo najviac peňazí priniesli domov, a na prespanie im to stačí,“ hovorí realitný maklér. Vo väčších bytoch zas majitelia veľmi nechcú skupiny podnájomníkov kvôli obavám zo zničenia.

Amazon má distribučné centrá aj vo viacerých krajinách Európy. Na snímke centrum v nemeckom Bad Hersfelde. Autor: SITA/AP, Jens Meyer

Príchod nového zamestnávateľa, ktorý avizoval atraktívne platové ohodnotenie, zvýši podľa primátora Tomčányiho tlak na miestne mzdy. „Keď Amazon svojich ľudí dobre zaplatí, aj ostatné fi rmy by to malo motivovať k lepším platovým a dôstojným pracovným podmienkam,“ hovorí.

Globálny internetový predajca stavia v priemyselnom parku v Seredi centrum reverznej logistiky. Jeho pracovníci budú posudzovať stav európskych zásielok, ktoré nemohli byť doručené alebo boli do Amazonu vrátené. Zvýšenej dopravnej záťaže priamo v meste sa však primátor neobáva. Priemyselná zóna Sereď–Juh totiž stojí v okrajovej časti mesta. „Je tam dobré napojenie z rýchlostnej cesty R1, mesto preto nebude zaťažované kamiónmi,“ hovorí primátor.

Lokalita, kde vyrastá logistické centrum, je podľa neho dobre pripravená. „Infraštruktúra je na väčšine dotknutého územia s rozlohou 240 hektárov. Bola to prvá podmienka, aby sa do Serede nejaká investícia vôbec dostala,“ dodáva. Podľa Vlasty (57), ktorá býva neďaleko priemyselnej zóny, znamená nová investícia viac pracovných príležitostí.

„Ľudia sa na to tešia. Niektorí moji kolegovia, najmä tí mladí, dokonca zvažujú odchod. Vnímajú to možno aj tak, že v Amazone im ponúknu lepšie fi nančné ohodnotenie ako u ostatných zamestnávateľov,“ hovorí miestna obyvateľka.

Čerstvá mamička Jana (34) je zamestnaná v trnavskom Peugeote. „Otázkou je, čo to znamená nadštandardný plat. Myslela som si, že po príchode Jaguaru sa podmienky v Peugeote zlepšia a budú si nás chcieť udržať, no zatiaľ to tak nevyzerá,“ hovorí. Nevylučuje preto, že sa do svojho súčasného zamestnania nevráti a šťastie skúsi v budovanom logistickom centre.

Dôchodcu Antona (68) zaujíma, čo Amazon svojim zamestnancom ponúkne. „Z informácií z Čiech, ktoré sa ku mne dostali, viem, že tam nie sú pracovné podmienky až také ružové,“ podotýka. Zároveň sa pýta, kde chcú v regióne s nízkou nezamestnanosťou získať tisíc zamestnancov. „Myslím si, že to bude znamenať aj príchod pracovníkov z iných krajín, čo sa mi až tak nepozdáva,“ dodáva Seredčan.