Scestovaní Česi dôverujú viac euru a franku ako korune

Euro je pre Čechov najdôveryhodnejšou menou. Koruna skončila až tretia, predbehol ju ešte švajčiarsky frank.

Euru podľa prieskumu dôveruje tretina Čechov, zatiaľ čo druhému švajčiarskemu franku 22 percent a českej korune 21 percent. Euro skončilo na prvom mieste aj v otázke, akú menu by si Česi zvolili pre investície. Spoločnú európsku menu by si vybralo 12 percent opýtaných a americký dolár, ktorý bol druhý, sedem percent ľudí. O investíciu do nejakej zahraničnej meny má ale záujem iba štvrtina Čechov.

Prieskum tiež zisťoval, ako a čím ľudia v zahraničí platia. „Je vidieť, že Česi sú zatiaľ stále celkom konzervatívny v používaní zahraničných mien. Väčšinovo platia v zahraničí hotovosťou a peniaze si pritom vymieňajú ešte pred odchodom v Česku,“ uviedla Lenka Sazmová z Ipsosu. Najčastejšie platí Česi práve eurom, ktoré v cudzine využíva 97 percent opýtaných.

Stále len menšina Čechov dôveruje pri platení v cudzine kartám. V zahraničí ich používa len 31 percent opýtaných, zvyšok ľudí platí v hotovosti. Koruny si na valuty väčšina Čechov – viac ako dve tretiny – mení v zmenárňach v Českej republike. Len 12 percent ľudí si mení peniaze v bankách a sedem percent v bankomatoch v zahraničí.

V prieskume odpovedalo 525 ľudí z Česka, ktorí aspoň raz ročne cestujú do zahraničia.